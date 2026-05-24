Furie în Madrid. Mii de oameni au ieșit în stradă și cer măsuri urgente de la Guvern

Marşul organizat de Sindicatul chiriaşilor din Madrid, sub sloganul "Locuinţele ne costă viaţa. Reduceţi chiriile", a fost susţinut de cele două sindicate principale din Spania, UGT (Uniunea generală a muncitorilor) şi CCOO (Confederaţia comitetelor muncitoreşti). Peste 100.000 de persoane au luat parte la protest, potrivit organizatorilor, în timp ce guvernul central a estimat prezenţa la 23.000.

Turismul şi imigraţia cresc presiunea asupra locuinţelor

Locuinţele au fost întotdeauna o preocupare majoră pentru spanioli, care se confruntă cu o cerere tot mai mare din cauza turismului şi cu o creştere a populaţiei provocată de imigraţie, în timp ce oferta de locuinţe sociale disponibile pentru închiriere rămâne limitată.

Chiria medie în Spania s-a dublat în ultimul deceniu, depăşind cu mult creşterea salariilor, potrivit portalului imobiliar online Idealista.

Nuria Nadim, programatoare culturală în vârstă de 32 de ani, a explicat pentru AFP că 70% din salariul ei se duce pe chirie şi se bazează pe familia sa pentru a se descurca. "Situaţia este de aşa natură încât nu mai este compatibilă cu viaţa profesională", spune ea, apreciind că situaţia este "de nesuportat".

Cu un an înainte de alegerile legislative, prim-ministrul socialist Pedro Sanchez a dezvăluit în februarie un nou fond public de investiţii menit să strângă 120 de miliarde de euro pentru a reglementa criza locuinţelor.