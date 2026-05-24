Furie în Madrid. Mii de oameni au ieșit în stradă și cer măsuri urgente de la Guvern
Data publicării: 24 Mai 2026

Furie în Madrid. Mii de oameni au ieșit în stradă și cer măsuri urgente de la Guvern
Autor: Dana Mihai

PROTEST-SPANIA-23-MAI Protest Madrid / FOTO: captură video YouTube @CRUX
Mii de oameni au mărşăluit duminică prin centrul Madridului pentru a îndemna guvernul să ia măsuri urgente împotriva creşterii chiriilor şi a lipsei de locuinţe, relatează AFP.

Marşul organizat de Sindicatul chiriaşilor din Madrid, sub sloganul "Locuinţele ne costă viaţa. Reduceţi chiriile", a fost susţinut de cele două sindicate principale din Spania, UGT (Uniunea generală a muncitorilor) şi CCOO (Confederaţia comitetelor muncitoreşti). Peste 100.000 de persoane au luat parte la protest, potrivit organizatorilor, în timp ce guvernul central a estimat prezenţa la 23.000.

Turismul şi imigraţia cresc presiunea asupra locuinţelor

Locuinţele au fost întotdeauna o preocupare majoră pentru spanioli, care se confruntă cu o cerere tot mai mare din cauza turismului şi cu o creştere a populaţiei provocată de imigraţie, în timp ce oferta de locuinţe sociale disponibile pentru închiriere rămâne limitată.

Chiria medie în Spania s-a dublat în ultimul deceniu, depăşind cu mult creşterea salariilor, potrivit portalului imobiliar online Idealista.

Nuria Nadim, programatoare culturală în vârstă de 32 de ani, a explicat pentru AFP că 70% din salariul ei se duce pe chirie şi se bazează pe familia sa pentru a se descurca. "Situaţia este de aşa natură încât nu mai este compatibilă cu viaţa profesională", spune ea, apreciind că situaţia este "de nesuportat".

Cu un an înainte de alegerile legislative, prim-ministrul socialist Pedro Sanchez a dezvăluit în februarie un nou fond public de investiţii menit să strângă 120 de miliarde de euro pentru a reglementa criza locuinţelor.

