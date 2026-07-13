Valul de căldură face ravagii în Europa de Vest: Incendii de vegetație, autostrăzi închise și zeci de victime

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Un incendiu de vegetație din apropierea Parisului a dus la închiderea unor autostrăzi și la mobilizarea aeronavelor se stingere, în timp ce în Spania bilanțul victimelor incendiilor a ajuns la 13.

Un incendiu de vegetaţie făcea ravagii luni într-o pădure istorică din apropierea Parisului, determinând închiderea unor autostrăzi şi mobilizarea unor aeronave pentru stingerea incendiilor, în timp ce bilanţul deceselor unuia dintre cele mai devastatoare incendii din Spania a crescut la 13, pe fundalul unui val de caniculă care s-a abătut asupra celei mai mari părţi a Europei de Vest, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Regiunea se confruntă cu cel de-al treilea val de caniculă din această vară, vegetaţia uscată şi temperaturile ridicate alimentând incendii în diferite regiuni, din Peninsula Iberică până în Franţa. Potrivit oamenilor de ştiinţă, incendiile devin mai intense în contextul schimbărilor climatice.

Franţa a mobilizat sute de pompieri pentru a ţine sub control un incendiu care se extinde rapid, declanşat de-a lungul unei autostrăzi din apropierea pădurii Fontainebleau, unde se află unul dintre cele mai cunoscute palate regale franceze, folosit odinioară drept cabană de vânătoare şi reşedinţă de toamnă pentru suverani.

Bilanţul deceselor în urma incendiului devastator produs în provincia din sudul Spaniei Almeria a ajuns la 13 după ce o femeie britanică de 93 de ani a murit în urma rănilor suferite. Zece persoane erau în continuare date dispărute luni, potrivit autorităţilor.

La doar 70 de kilometri de Paris, incendiul de la Fontainebleau a dus la închiderea autostrăzii A6, care leagă Parisul de Lyon şi de sudul ţării. Incendii de mai mici dimensiuni produse în regiune au perturbat de asemenea serviciile feroviare de mare viteză.

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Al treilea val de caniculă din acest an

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a spus că circumstanţele producerii incendiului sunt suspecte.

"Erau circa zece puncte în care a început focul pe o rază de 1.000 de metri, ceea ce sugerează o declanşare deliberată", a spus el.

Circa 26 de milioane de francezi se aflau sub avertizare roşie de caniculă luni, inclusiv din regiunea pariziană. Potrivit meteorologilor, valul de caniculă va continua până la mijlocul săptămânii. Un alt val de caniculă, preconizat să dureze cel puţin o săptămână, se va abate asupra ţării vecine Italia, aducând umiditate ridicată şi nopţi tropicale, au precizat meteorologii. Termometrele au putea ajunge în Sardinia până la 42-43 grade Celsius marţi.

Valul actual de caniculă este cel de-al treilea din acest an, după cel de la sfârşitul lunii mai, urmat de valul de la sfârşitul lui iunie, când au fost doborâte mai multe recorduri zilnice de temperatură.

Ţările din Europa au raportat 10.650 de decese suplimentare în perioada valului de caniculă record care s-a abătut asupra vestului continentului la sfârşitul lui iunie, potrivit datelor oficiale.

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Europa s-ar putea confrunta "cu alte săptămâni mortale în perioada care urmează"

În Regatul Unit, un alt studiu ştiinţific publicat luni estimează că 2.700 de persoane au murit din cauze legate de caniculă în Anglia şi Ţara Galilor în timpul valurilor de caniculă din mai şi iunie.

Dintre aceste decese, 42% au fost cauzate de canicula suplimentară cauzată de încălzirea globală, potrivit descoperirilor făcute de Imperial College London, Met Office din Regatul Unit şi London School of Hygiene & Tropical Medicine. Săptămâna trecută, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că Europa s-ar putea confrunta "cu alte săptămâni mortale în perioada care urmează" din cauza valurilor de caniculă ce se formează deasupra Oceanului Atlantic.

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