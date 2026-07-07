OMS avertizează că Europa nu este pregătită pentru următoarele valuri de căldură extremă

O zi călduroasă în București. Sursa foto: Agerpres

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa trebuie să fie mult mai bine pregătită pentru alte „săptămâni mortale” de caniculă.

Următorul val de căldură se formează deja deasupra Oceanului Atlantic. În Portugalia și în sudul Spaniei sunt prognozate temperaturi de până la 43 de grade Celsius în această săptămână, iar Franța și țările Benelux se pregătesc pentru un nou episod de temperaturi extreme. În același timp, unele regiuni din Asia Centrală se confruntă deja cu temperaturi de 40 de grade Celsius, notează Euronews.

Europa nu este pregătită pentru aceste fenomene, a avertizat marți directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, Hans Kluge, într-un comunicat.

Mai puțin de jumătate dintre țările din Regiunea Europeană dispun de planuri privind gestionarea riscurilor pentru sănătate generate de temperaturile extreme, cunoscute de OMS drept Planuri naționale de acțiune pentru sănătate în perioadele de caniculă, a subliniat Kluge.

Șeful biroului regional al OMS pentru Europa a insistat că toate statele ar trebui să adopte astfel de planuri, care să includă sisteme de avertizare meteorologică timpurie, măsuri dedicate persoanelor vulnerabile și o coordonare eficientă între autoritățile din sănătate, medicina muncii, asistență socială, locuire și urbanism.

„Țările care au planuri bine puse la punct știu din timp cine răspunde pentru fiecare acțiune, care sunt categoriile cele mai expuse riscului și la ce prag de temperatură este activat fiecare nivel de intervenție”, a declarat Hans Kluge.

El a adăugat că această claritate înainte de apariția unui val de căldură reprezintă „diferența care salvează vieți” dintre un răspuns organizat și unul improvizat.

„În acest moment, munca se desfășoară pe două direcții. Trebuie să corectăm ceea ce nu a funcționat în ultimele săptămâni înainte de următorul val de căldură și să construim sisteme de sănătate care nu doar reacționează la temperaturile extreme, ci sunt pregătite pentru ele”, a spus Kluge.

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Hans Kluge a convocat o reuniune de urgență

Datele preliminare din Europa de Vest indică peste 4.000 de decese suplimentare, după ce temperaturile foarte ridicate din luna iunie au pus o presiune uriașă asupra sistemelor medicale.

Pentru a evita repetarea aceluiași scenariu, Hans Kluge a convocat o reuniune de urgență dedicată valurilor de căldură extremă, la care au participat reprezentanți din 41 de țări europene, ai Comisiei Europene și ai organizațiilor societății civile. Scopul întâlnirii a fost analizarea lecțiilor învățate în urma ultimului episod de caniculă.

Directorul regional al OMS pentru Europa a lăudat inițiative precum sistemul italian de monitorizare a mortalității, strategia de comunicare publică adoptată de Spania și actualizarea planului național pentru caniculă din Austria.

„Aceste exemple sunt importante pentru că pot fi replicate”, a afirmat Hans Kluge.

El a subliniat că soluțiile există și că „atunci când planurile sunt pregătite și testate înainte de apariția unei crize, ele salvează vieți”.

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