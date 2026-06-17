Parlamentul extinde telemedicina: Telereabilitarea, introdusă oficial în servicii medicale

Telereabilitarea, introdusă oficial în serviciile medicale. Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Deputații au extins, miercuri, telemedicina și au introdus telereabilitarea în sistemul medical decontat.

Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect de lege care are ca obiect de reglementare completarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii în sensul definirii telerecuperării ca serviciu de reabilitare medicală realizat prin mijloace de comunicare la distanţă.

De asemenea, se stabilesc condiţiile de furnizare, responsabilităţile medicilor şi terapeuţilor, obligaţiile privind informarea şi consimţământul pacientului, se reglementează integrarea documentaţiei în dosarul electronic de sănătate, se permite includerea telerecuperării în pachetul de servicii medicale decontate.

Specialități medicale incluse în serviciile de telemedicină și telereabilitare

Din categoria serviciilor de telemedicină pot face parte şi servicii de telereabilitare furnizate de către: medicii cu specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie/ medicină fizică şi de reabilitare; medicii cu specialitatea cardiologie pentru pacienţii aflaţi în faza acută de recuperare cardiovasculară, în primele 3 luni de la producerea unui eveniment cardiovascular acut sau de la o intervenţie cardiacă, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege; medicii cu specialitatea neurologie/neurochirurgie pentru pacienţii aflaţi în faza acută şi subacută de recuperare neurologică/neurochirurgicală, în primele 3 luni de la producerea unui eveniment neurologic acut sau de la o intervenţie neurochirurgicală, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege; medicii cu specialitatea ortopedie-traumatologie, pentru pacienţii aflaţi în faza acută şi subacută de recuperare post-ortopedică şi post-traumatologică, în primele 3 luni de la o intervenţie chirurgicală ortopedică sau de la producerea unui traumatism musculo-scheletic major, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege; medici de alte specialităţi clinice, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege; furnizorii de servicii conexe actului medical autorizaţi, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege.

Telereabilitarea, servicii de medicină fizică la distanță

Potrivit proiectului, telereabilitarea reprezintă furnizarea la distanţă a serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare şi a serviciilor conexe actului medical, utilizând mijloace digitale pentru realizarea consultului, evaluării funcţionale, intervenţiei terapeutice de specialitate, educării pacientului şi monitorizării acestuia.

În cadrul telereabilitării, serviciile conexe actului medical se furnizează în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile profesioniştilor din domeniul sănătăţii, prevede un amendament.

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind forul decizional, notează Agerpres.