Ebola scapă de sub control în R.D. Congo. Șeful OMS a ajuns la Kinshasa: Se intensifică într-un ritm excepţional

Foto Agerpres - Ambulanța spitalului provincial al Poliției Naționale Congoleze din provincia Ituri

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo se agravează rapid, cu aproape 3900 de cazuri confirmate și peste 1700 de decese. În acest context, directorul general al OMS a ajuns Kinshasa pentru a evalua situația.

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a sosit în Republica Democratică Congo (RDC), unde epidemia de Ebola se intensifică, a anunţat miercuri un reprezentant al organizaţiei, informează AFP.

RDC, o ţară cu o populaţie de peste 100 de milioane de locuitori, a declarat pe 15 mai, cu o întârziere de mai multe săptămâni, cea de-a 17-a epidemie de Ebola de pe teritoriul său.

OMS a avertizat sâmbătă cu privire la această epidemie care "se intensifică într-un ritm excepţional" şi a cerut o consolidare a reacţiei sanitare.

În total, 3.874 de cazuri au fost confirmate, inclusiv 1.751 de decese, de autorităţile din RDC de la începutul epidemiei.

Cea mai gravă epidemie de Ebola din RDC a ucis aproape 2.300 de oameni din totalul celor aproximativ 3.500 de bolnavi înregistraţi între 2018 şi 2020.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a sosit marţi la Kinshasa, capitala RDC, unde urmează să se întâlnească miercuri cu preşedintele congolez Felix Tshisekedi, a declarat un reprezentant al organizaţiei.

Directorul OMS s-a deplasat deja la sfârşitul lunii mai în provincia Ituri din nord-estul RDC, focarul epidemiei actuale, unde au fost semnalate aproape 90% din totalul cazurilor.

Epidemia actuală este cauzată de tulpina virală Bundibugyo, împotriva căreia nu există deocamdată vaccinuri şi tratamente omologate. Ebola afectează regiunile congoleze unde prezenţa statului este fragilă, iar infrastructurile de sănătate sunt precare.

"Epidemia continuă să se răspândească, din păcate, într-un ritm care depăşeşte capacităţile de reacţie sanitară"

"Epidemia continuă să se răspândească, din păcate, într-un ritm care depăşeşte capacităţile de reacţie sanitară", a declarat marţi un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, într-o conferinţă de presă la Geneva.

Ebola, care se transmite prin contact direct prin fluide corporale şi care provoacă o febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani.

Actuala epidemie s-a răspândit în ultimele două luni în cinci provincii din RDC (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haute-Uele şi Tshopo).

Marţi, Canada a autorizat gigantul farmaceutic american Moderna să lanseze studii clinice pentru un vaccin împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola.

Vaccinul prezentat de OMS ca fiind "cel mai promiţător", rVSV Bundibugyo, va fi dezvoltat de compania Hilleman Laboratories, cu sediul în Singapore.

La sfârşitul lunii iulie, un prim voluntar a primit prima doză a unui alt vaccin împotriva variantei Bundibugyo, dezvoltat de Universitatea Oxford, care utilizează aceeaşi tehnologie ca vaccinul produs de AstraZeneca împotriva COVID-19.

Mai multe iniţiative vizează, de asemenea, testarea rapidă a unor tratamente împotriva tulpinii Bundibugyo, mai ales a antiviralelor Remdesivir şi Obeldesivir, precum şi a unui anticorp monoclonal denumit MBP134, conform Agerpres.

SUA interzic revenirea în țară a americanilor din Congo, după avertismentul OMS privind amploarea epidemiei de Ebola

Autoritățile americane au anunțat luna trecută restricții de călătorie pentru persoanele care au vizitat recent Republica Democrată Congo, interzicându-le accesul în Statele Unite ale Americii.

Departamentul Securităţii Interne (DHS) a impus restricţii pentru repatrierea cu curse aeriene comerciale a celor care s-au aflat în Congo în ultimele 21 de zile de la emiterea noilor reguli. Conform ambasadei americane de la Kinshasa, aceştia trebuiau să aştepte într-o altă ţară timp de 21 de zile, înainte de a reveni în SUA.

Ministerul congolez al sănătăţii înregistrase atunci 2011 de cazuri de contaminare cu virusul Ebola, dintre care 754 au dus la deces. Autorităţile din Congo urmăresc epidemia în cinci provincii, centrul fiind în Ituri, în nord-est, vecină cu Uganda şi Sudanul de Sud.

Cazuri de Ebola și în Uganda

Şi în Uganda s-au raportat cazuri de Ebola, din care două fatale. Boala se transmite prin contact direct cu cei infectaţi sau cu fluidele biologice ale acestora.

Epidemia actuală s-a dovedit deosebit de dificil de limitat, deoarece nu există un vaccin specific sau un tratament adaptat la tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. De la începutul lui iulie sunt în curs teste clinice pentru două terapii antivirale.

OMS a avertizat că epidemia se răspândește într-un ritm „fără precedent şi în zone noi” și a pledat pentru „o consolidare urgentă a răspunsului medical”. Totodată, organizația a anunțat că estimează că epidemia provocată de varianta Bundibugyo a virusului Ebola ar putea fi de două până la patru ori mai extinsă decât indică statisticile oficiale.

„Epidemia actuală este cea care a înregistrat cea mai rapidă evoluţie într-o singură lună dintre toate epidemiile de Ebola pe care le-am gestionat”, a avertizat responsabilul pentru operațiunile de urgență din cadrul OMS, Chikwe Ihekweazu.

Ce este Ebola și care sunt simptomele?

Ebola este o boală rară, dar extrem de gravă, provocată de un virus. Virusurile Ebola infectează în mod obișnuit animalele, în special liliecii frugivori, însă focarele în rândul oamenilor pot începe atunci când persoanele consumă sau manipulează animale infectate.

Simptomele apar după o perioadă de incubație cuprinsă între 2 și 21 de zile. Debutul este brusc și seamănă cu cel al gripei sau al malariei și se manifestă prin febră, dureri de cap și oboseală. Pe măsură ce boala evoluează, apar vărsăturile și diareea, iar în unele cazuri se poate ajunge la insuficiență de organ. Unii pacienți, însă nu toți, dezvoltă hemoragii interne și externe.

Virusul se transmite de la o persoană la alta prin contactul cu fluide biologice infectate, precum sângele sau vărsăturile. În trecut, focarele de Ebola erau de dimensiuni reduse și rămâneau limitate la zone rurale izolate. Urbanizarea aduce însă populații tot mai numeroase în apropierea habitatelor naturale ale acestor virusuri și crește riscul de transmitere.

De ce este diferit acest focar de Ebola și există un vaccin?

Acest focar este provocat de specia rară Bundibugyo a virusului Ebola, care nu a mai fost identificată de peste un deceniu. Denumită după un district din Uganda unde a fost detectată pentru prima dată, tulpina Bundibugyo a provocat doar două focare anterioare, în anii 2007 și 2012.

Un studiu a arătat că această variantă a provocat decesul a aproximativ o treime dintre persoanele infectate, o rată semnificativ mai mică decât cea asociată speciilor mai răspândite Zaire, de 66,6%, și Sudan, de 48,5%. Testele inițiale de sânge efectuate în zonele afectate au fost negative pentru Ebola, deoarece au fost concepute pentru identificarea speciilor mai comune ale virusului.

În prezent, nu există un vaccin aprobat pentru specia Bundibugyo, însă mai multe variante experimentale se află în curs de dezvoltare. Este posibil ca vaccinul destinat speciei Zaire să ofere un anumit grad de protecție.

De asemenea, nu există medicamente care să țintească în mod specific virusul Bundibugyo, ceea ce face tratamentul mai dificil. Organizația Mondială a Sănătății a recomandat evaluarea, în condiții stricte de siguranță, a medicamentului antiviral experimental obeldesivir, dezvoltat în perioada pandemiei de Covid, pentru a se stabili dacă poate preveni îmbolnăvirea persoanelor care au intrat în contact cu pacienți infectați cu Ebola.

O altă complicație este faptul că focarul se desfășoară într-o zonă afectată de conflict armat, unde aproximativ un sfert de milion de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele, iar populația se deplasează peste granițe slab controlate către țările vecine.

Trish Newport, reprezentantă a organizației umanitare Medici Fără Frontiere și implicată în gestionarea focarului, a declarat pentru BBC World Service că teritoriul își schimbă frecvent controlul între diferite grupări armate, ceea ce îngreunează deplasarea echipelor de intervenție către zonele cu cele mai multe cazuri de Ebola. Ea a subliniat că infrastructura rutieră reprezintă o problemă suplimentară. Un drum de aproximativ 90 de kilometri dintre orașul Bunia și Mongbwalu, unul dintre cele două orașe miniere unde s-au raportat cele mai multe cazuri, durează mai mult de trei ore.

Cu toate acestea, declarația Organizației Mondiale a Sănătății privind existența unei urgențe de sănătate publică de interes internațional nu înseamnă că lumea se află în primele etape ale unei pandemii asemănătoare cu cea de Covid. Riscul pe care Ebola îl reprezintă în afara Africii Centrale și de Est este considerat minim.

Cum a început actualul focar de Ebola?

Primul caz cunoscut a fost o asistentă medicală care a dezvoltat simptomele pe 24 aprilie, ceea ce înseamnă că virusul s-a răspândit nedetectat timp de mai multe săptămâni. Asistenta a murit în Bunia, capitala provinciei Ituri din estul Republicii Democrate Congo, potrivit ministrului sănătății din Congo, Samuel Roger Kamba. Trupul victimei a fost transportat în Mongbwalu.

Kamba a declarat că unul dintre motivele pentru care virusul s-a răspândit rapid a fost numărul mare de persoane expuse la corpul decedatului în timpul ceremoniei funerare.

Agenția de sănătate publică a Africii, Africa Centres for Disease Control and Prevention, a declarat pentru BBC World Service că înmormântările reprezintă un risc major, deoarece au contribuit și în trecut la răspândirea bolii în timpul altor focare.

Directorul Africa CDC, doctorul Jean Kaseya, a spus că mesajele de sănătate publică oferă informații despre modul în care trebuie gestionate înmormântările și despre importanța igienei de bază și a igienei sanitare, precum și despre măsurile de protecție pentru personalul medical.

Kamba a mai precizat că au existat întârzieri în raportarea cazurilor de Ebola deoarece unele comunități afectate au crezut că boala este cauzată de vrăjitorie sau că este o afecțiune mistică, motiv pentru care oamenii au apelat la centre de rugăciune și la vindecători tradiționali în loc să meargă la spitale.

Ce se face în Republica Democrată Congo pentru a combate actualul focar de Ebola?

Guvernul congolez a înființat patru laboratoare în Ituri, în orașele Bunia, Mongbwalu, Beni și Aru, care pot testa probe de sânge pentru specia Bundibugyo a virusului Ebola. Rezultatele pot fi acum furnizate în termen de 24 de ore.

Sistemele de supraveghere, urmărirea contacților și infrastructura de tratament, cu centre dedicate în mai multe orașe afectate, au fost de asemenea extinse, potrivit ministrului Sănătății.

Organizația Mondială a Sănătății a alocat 3,9 milioane de dolari pentru combaterea focarului, iar Africa CDC a anunțat un buget de 319 milioane de dolari. Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a promis o finanțare inițială de 5 milioane de dolari pentru sprijinirea planului agenției.

A fost pus la dispoziție un număr gratuit, 151, pentru raportarea simptomelor, iar populația este sfătuită să evite contactul cu: corpurile persoanelor decedate care au prezentat simptome sau cu animale moarte ; consumul de carne crudă, deoarece alimentele insuficient gătite pot transmite virusul și să respecte distanțarea socială.

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