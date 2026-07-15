Focar de salmonella într-un oraș din Grecia, destinație apreciată de turiști. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale / FOTO: magnific.com @chormail

Autoritățile sanitare din Grecia investighează un focar de salmonella, după ce peste 30 de persoane au ajuns la spital, situație care a determinat declanșarea de urgență a unei anchete de sănătate publică pentru identificarea sursei infecțiilor.

Focarul a fost confirmat prin teste de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, în Grecia Centrală, unde pacienții au început să se prezinte cu simptome specifice infecției cu Salmonella, notează Express.co.uk. Organizația Națională pentru Sănătate Publică din Grecia, EODY, a fost notificată, iar o anchetă epidemiologică este în desfășurare.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă toate cazurile sunt legate de aceeași sursă de alimente contaminate. Primele concluzii arată că persoanele afectate au mâncat în restaurante și unități diferite, ceea ce îi determină pe anchetatori să verifice dacă produsele contaminate au provenit de la un furnizor comun.

De asemenea, autoritățile analizează posibilitatea ca lotul de alimente suspect să fi fost distribuit și în afara orașului Lamia. Până în prezent, oficialii nu au confirmat că produsele contaminate au ajuns și în alte regiuni ale Greciei, iar testele de laborator continuă pentru identificarea exactă a sursei focarului, potrivit publicației The Greek Reporter.

Potrivit presei locale, zeci de persoane au solicitat îngrijiri medicale, iar unele au necesitat internare. Cele mai frecvente simptome au fost diareea, febra, crampele abdominale, greața și vărsăturile, manifestări caracteristice infecției cu Salmonella.

Inspectorii au prelevat probe alimentare de la unitățile incluse în anchetă, iar autoritățile sanitare verifică lanțurile de aprovizionare pentru a identifica sursa contaminării.

Lamia este un oraș istoric din Grecia Centrală, situat la poalele Muntelui Oeta, cu vedere spre valea râului Spercheios și Golful Maliac. Orașul se află la aproximativ două ore și jumătate de mers cu mașina la nord de Atena.

Destinația este apreciată de turiștii care caută o vacanță liniștită și autentică, departe de aglomerația capitalei. Printre principalele atracții se numără Castelul Bizantin din Lamia, construit în secolul al XII-lea și amplasat pe un deal care oferă o panoramă asupra orașului. Iubitorii de natură pot vizita și Parcul Național Oitis, aflat la vest de Lamia, unde există trasee de drumeție și Mănăstirea Agathonos.

Ce este Salmonella?

Salmonella este o bacterie frecvent întâlnită, care trăiește în mod obișnuit în tractul intestinal al oamenilor și al animalelor. Ea reprezintă una dintre cele mai comune cauze ale toxiinfecțiilor alimentare, cunoscute și sub denumirea de salmoneloză, la nivel mondial.

Oamenii se infectează, de regulă, după ce consumă alimente sau apă contaminate cu cantități microscopice de materii fecale provenite de la animale. Cele mai frecvente surse de infectare sunt carnea de pasăre insuficient preparată termic, carnea, ouăle crude sau gătite incomplet, laptele nepasteurizat, precum și fructele și legumele crude contaminate.

Simptomele apar, de obicei, într-un interval de șase ore până la șase zile după pătrunderea bacteriei în organism. Infecția afectează în principal tractul gastrointestinal și provoacă manifestări precum diaree, uneori cu sânge, crampe abdominale puternice, febră, greață, vărsături și o stare generală de oboseală.

În cazul majorității adulților sănătoși, boala este autolimitată, ceea ce înseamnă că evoluează și se vindecă de la sine, fără tratament medical, în decurs de patru până la șapte zile. Principalul risc este deshidratarea provocată de pierderea de lichide.

La sugari, vârstnici și persoanele cu sistemul imunitar slăbit, bacteria poate depăși intestinul și poate ajunge în sânge. În aceste situații este necesar tratament imediat cu antibiotice, pentru a preveni complicațiile grave, care pot pune viața în pericol.