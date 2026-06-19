Ai intoleranță la lactoză? Cum poți scăpa de ea și ce lactate poți consuma fără probleme: Sfaturile Mihaelei Bilic

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Intoleranța la lactoză nu înseamnă neapărat eliminarea completă a lactatelor din dietă. Iată ce spune Mihaela Bilic!

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre intoleranța la lactoză și a explicat că aceasta este cauzată de o secreție scăzută a enzimei numită lactază.

Potrivit acesteia, soluția constă în consumul de lactate cu puțină lactoză, precum iaurt, sana, chefir, iar brânzeturile și untul pot fi consumate fără probleme. De asemenea, medicul nutriționist a explicat că un consum regulat de lactate poate ajuta la reducerea intoleranței.

„Ce înseamnă intoleranță la lactoză? O secreție scăzută de lactază, enzimă care ajută la digestia laptelui. Care e soluția? Consumul de produse lactate cu conținut redus de lactoză.

Cea mai mare cantitate de lactoză o avem în laptele proaspăt, 3,5%.

În produsele lactate fermentate, de tipul iaurt, sana, chefir, lactoza este parțial digerată de bacteriile lactice și procentul de lactoză scade la jumătate.

În brânzeturi și cașcavaluri avem doar urme de lactoză, iar untul nu are niciun gram de lactoză, deci pot fi consumate și de cei cu intoleranță.

Să știți că nu pierdem niciodată capacitatea de a secreta lactază, enzima care digeră laptele.

Dacă consumați lactate în mod regulat, organismul va produce enzime și intoleranța va dispărea”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe contul de Facebook.

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Sfaturi practice care vă pot ajuta să tolerați laptele

Într-un alt videoclip postat pe pagina de Facebook, Mihaela Bilic a vorbit despre modalitățile prin care laptele poate fi mai ușor tolerat de persoanele cu intoleranță la lactoză și a explicat că laptele "fără lactoză" conține, de fapt, lactoză descompusă cu ajutorul enzimelor.

Aceasta recomandă consumul treptat de cantități mici de lactate, evitarea consumului pe stomacul gol și asocierea cu alte alimente pentru o digestie mai bună.

„Vreți să vă împrieteniți cu laptele și să-l tolerați? Iată câteva sfaturi practice!

Folosiți laptele fără lactoză. Deși se numește fără lactoză, nu s-a scos lactoza din el, ci a fost descompusă în mod natural prin adăugarea de enzime în lapte, înainte de a fi îmbuteliat.

Consumați zilnic cantități mici de lactate și creșteți doza progresiv la fiecare 4-5 zile, până când ajungeți de la o ceașcă la un pahar.

Nu beți niciodată laptele pe burta goală. Trece rapid prin stomac, iar lactoza nedigerată produce fermentație.

Mâncați asociat, adică lapte cu fulgi sau chefir cu covrigei. În felul ăsta, tranzitul intestinal va fi încetinit și e timp pentru digestia lactozei.

Alegeți laptele integral și produsele lactate nedegresate. Grăsimea din lapte încetinește golirea gastrică și permite digestia lactozei”, a spus Mihaela Bilic.

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