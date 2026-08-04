Incendiu de proporții. Ard 20 de hectare lângă Buzău/ RO-ALERT pentru populație

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Un incendiu de vegetație uscată s-a extins pe aproximativ 20 de hectare în județul Buzău, mobilizând mai multe echipaje de pompieri. Amploarea incidentului a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău intervine marţi pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată care se manifestă în mai multe focare, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare.

Potrivit ISU Buzău, mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat în comuna Podgoria, sat Oratia, pentru stingerea incendiului.

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în mai multe focare, afectând cumulativ o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare. În aceste momente, 4 autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă acţionează pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării acestuia. La intervenţie este prezentă şi o ambulanţă SMURD pentru asigurarea personalului propriu sau alte urgenţe medicale", a transmis, prin intermediul unui comunicat, ISU Buzău.

Pentru atenţionarea şi protecţia populaţiei, în zona respectivă a fost emis un mesaj RO-ALERT cu măsuri de protecţie ce vizează degajări mari de fum, conform Agerpres.

Pompierii din Grecia sunt în continuare mobilizaţi împotriva incendiilor de la nord-vest de Atena

Incendiile de vegetație sunt tot mai dese în Europa din cauza temperaturilor ridicate. Pompierii greci continuă marți lupta împotriva incendiului care face ravagii începând de vinerea trecută la nord-vest de Atena, încercând să ţină "situaţia sub control", a declarat marţi purtătorul lor de cuvânt, citat de AFP.

"Suntem pe teren pentru a cincea zi consecutivă în faţa acestui incendiu foarte dificil", a declarat marţi dimineaţă Yannis Artopios pentru postul de televiziune Ertnews.

"Astăzi, aproape 30 de aeronave cu apă au fost trimise în zonă" pentru a lupta cu focul pe pantele munţilor ce înconjoară această parte a Golfului Corint, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de capitală. Este o zonă foarte extinsă şi un nou focar se poate declanşa în orice moment. Vrem să ţinem situaţia sub control", a adăugat el.

"Zone vaste afectate de incendiu conţin încă focare active sau zone cu jar care necesită o supraveghere constantă, întrucât o singură rafală puternică de vânt poate fi suficientă pentru a declanşa noi focare", a subliniat Yannis Artopios.

În staţiunea estivală Porto Germeno, la 65 km vest de Atena, grav afectată de flăcări în ultimele zile, Poliţia a instalat cordoane de securitate pentru a controla persoanele care doresc să pătrundă în zonă, unde evaluarea pagubelor este în curs de desfăşurare.

O mare parte dintre terenurile în trecut împădurite din jurul staţiunii, unde numeroşi atenieni deţin case de vacanţă, a fost devorată de incendiu, iar zeci de case au fost transformate în scrum, a constatat un jurnalist de la AFP.

O autospecială de pompieri complet arsă zăcea printre resturile de pe drumul care ducea spre sat.

Risc de reaprindere

Beneficiind luni de o scădere în intensitate a rafalelor de vânt, avioane care lansează apă au putut să intre în acţiune şi să ajute la preluarea controlului asupra unei situaţii alarmante.

Deşi luni dimineaţă a fost constatată o uşoară ameliorare, mai multe reaprinderi ale unor focare au fost semnalate în cursul zilei şi un apel la evacuare a fost lansat pentru cel puţin trei mici localităţi situate la nord de oraşul industrial Megara.

Potrivit Ertnews, care a alcătuit luni un bilanţ, situaţia "s-a ameliorat în ultimele ore" şi "încă din zorii zilei, au fost reluate lansările de apă cu ajutorul aeronavelor, mai ales al elicopterelor, profitând de condiţiile meteorologice mai favorabile".

În timp ce situaţia din Porto Germeno s-a îmbunătăţit marţi, frontul incendiilor din Psatha şi Alepohori (30 km la nord) îi îngrijorează în continuare pe pompieri. În total, "12 bombardiere de apă, 20 de elicoptere şi 575 de pompieri se află în acele locuri pentru a lupta cu flăcările", a declarat un angajat al biroului de presă din cadrul serviciului de pompieri.

Aceste condiţii au limitat răspândirea focului şi le-au permis forţelor terestre să aducă sub control un număr mare de focare dispersate înainte de începutul operaţiunilor aeriene marţi dimineaţă, inclusiv reaprinderea unui focar în jurul orei locale 03:00, care ameninţa să se răspândească spre o zonă locuită.

În mai multe zone împădurite afectate de incendiu, trunchiuri de copaci continuă să fumege, stârnind îngrijorări. Echipe de pompieri, care se deplasează pe jos, îşi continuă intervenţiile în centrul pădurilor, stingând incendiile unul câte unul.

Efective de poliţie sunt în continuare desfăşurate în toată această parte vestică a regiunii Attica pentru a reglementa accesul, în timp ce autobuze ale pompierilor şi ale forţelor armate sunt pregătite să îi evacueze pe localnici dacă o astfel de măsură va fi necesară.

Riscul de reaprindere a incendiilor a rămas marţi "foarte ridicat", clasificat la nivelul 4 pe o scară cu 5 trepte, a avertizat Protecţia Civilă, în contextul în care temperaturi de 37 de grade Celsius, cu mult peste medie, sunt aşteptate până miercuri, conform Agerpres.

Pompierii români desfășoară noi misiuni în Franța. Intervin la incendiile din departamentul Var

Nici situația din Franța nu este una ușoară. Modulul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure continuă misiunile de protecţie în departamentul Var, Franţa, pentru identificarea şi stingerea focarelor active, pompierii români împiedicând extinderea unui incendiu în apropierea localităţii Brignoles.

"Autospecialele de stingere au fost dispuse pe aliniamentul de apărare stabilit, iar autocisterna de mare capacitate, cu un volum de 30.000 de litri, a fost amplasată la aproximativ un kilometru de dispozitivul de intervenţie, într-o poziţie care a permis alimentarea rapidă cu apă a autospecialelor, în funcţie de necesităţile operative", informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Miercuri, modulul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure a fost dislocat în apropierea localităţii Brignoles, în departamentul Var, pentru executarea unei misiuni de protecţie a unui ansamblu de locuinţe ameninţat de incendiul de pădure aflat în evoluţie.

Incendiul de pădure continuă să se manifeste în apropierea localităţii Brignoles, iar evoluţia acestuia este monitorizată permanent de autorităţile franceze. Modulul românesc acţionează integrat în dispozitivul operativ coordonat de acestea, îndeplinindu-şi misiunile în sectorul de responsabilitate repartizat.

"La acest moment, întregul personal şi tehnica de intervenţie sunt complet operaţionale, fiind pregătite să acţioneze în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de solicitările autorităţilor franceze", conform Agerpres.

România a prelungit cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luată luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, ca urmare a solicitării formulate de autorităţile franceze prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, CNSU a aprobat, în şedinţa de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi fond forestier din Franţa.

"Sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franţa cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni şi angajamentul de a contribui la gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene", se arată în comunicat.

Pompierii români vor continua să acţioneze alături de echipele internaţionale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetaţie şi protejarea comunităţilor aflate în zonele de risc, precizează sursa citată, conform Agerpres.

Incendii de amploare în Spania. Un român povestește cum se trăiește în mijlocul dezastrului: Au plecat doar cu ce aveau pe ei

Cel mai grav incendiu din istoria regiunii Madrid continuă să facă ravagii, iar un jurnalist român stabilit în Spania descrie, pentru DC NEWS, cum se trăiește în mijlocul dezastrului.

Cel puțin 19.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Madrid, Spania, unde autoritățile se confruntă cu cel mai grav incendiu din istoria zonei. Peste 160.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească domiciliul de la jumătatea acestei săptămâni în Franţa şi Spania, iar sâmbătă erau în curs de evacuare alte şapte comune din apropierea oraşului francez Bordeaux din cauza unui focar de o amploare fără precedent şi a unui incendiu imposibil de stins în regiunea Madrid, informează AFP.

DC NEWS a discutat în exclusivitate cu Marius Dobrescu, jurnalist român stabilit în Spania, pentru a afla cele mai detaliate informații despre amploare incendiilor. Am descoperit cum sunt incendiile în comparație cu anii trecuți, unde se extind focarele, ce fac autoritățile, care este starea generală a populației, cum se organizează statul spaniol în fața pericolului, ce se întâmplă cu românii de acolo și multe altele.

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