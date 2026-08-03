Alina Pușcău a făcut anunțul care i-a șocat pe fani: „Mi s-a dus în oase”

Alina Pușcău a făcut o mărturisire care i-a surprins pe fanii săi.

Modelul de talie internațională, cunoscut publicului din România și pentru participarea la Asia Express, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o boală gravă. Vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi, aceasta a lansat un apel către cei care o urmăresc.

Originară din România, Alina Pușcău a concurat la Asia Express alături de Cristina Postu, cele două formând una dintre echipele remarcate în competiție.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

„UCLA încearcă să mă salveze”. Când începe tratamentul

Doctorii fac tot posibilul să-i salveze viața Alinei Pușcău, după cum a spus chiar ea. Vedeta a explicat că va începe tratamentul de pe data de 7 august.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a scris modelul.

În urmă cu ceva timp, fosta concurentă a primit o veste cumplită, întrucât draga ei prietenă, Tal Berkovich, și-a pierdut viața în urma unui accident rutier. Acum, Alina Pușcău a primit o altă lovitură, din păcate!

Cine este Alina Pușcău, modelul român cu o carieră internațională

Alina Pușcău este considerată una dintre cele mai frumoase românce din ultimele decenii. Este un model internațional, fostă Miss în anul 1998, a lucrat cu firme celebre în modelling și a trăit cât să poate să scrie o carte despre propria viață.

Frumoasa româncă și-a construit o carieră impresionantă printre celebritățile de top și s-a alăturat aventurii Asia Express alături de Cristina Postu. Alina Pușcău este născută în anul 1981, în București, are vârsta de 45 de ani și locuiește în Los Angeles, SUA.

