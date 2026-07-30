Percheziții într-un dosar de furt din aeronave. Prejudiciu de 800.000 de euro pentru o companie aeriană

Avioane. Sursa foto: Agerpres

Polițiștii au efectuat percheziții joi într-un dosar de furt din aeronave, în care sunt cercetate 16 persoane suspectate că au sustras bunuri și bani de la bordul avioanelor.

Poliţiştii Direcţiei Transporturi pun în aplicare, joi, 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 16 mandate de aducere, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, într-un dosar de furt calificat din aeronave, cu un prejudiciu de 800.000 de euro produs unei companii aeriene.

"Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracţională a 16 persoane, angajaţi ai unei societăţi comerciale şi complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 - prezent, ar fi sustras diferite produse de catering şi boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate şi alte bunuri), comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum şi încasările provenite din vânzarea acestora", informează Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă", sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, conform Agerpres.

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