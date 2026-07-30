Robert Adam a primit 72 de ore să părăsească Burkina Faso. Diplomatul român, declarat persona non grata, despre care Bucureștiul tace

Diplomații expulzați de Burkina Faso

Un diplomat român se află în centrul unui incident diplomatic major dintre Uniunea Europeană și Burkina Faso. Robert Adam, șeful adjunct al secției politice, de presă și informare din cadrul Delegației UE la Ouagadougou, a fost declarat persona non grata de junta militară și obligat să părăsească țara în 72 de ore.

”Zilele în care imunitatea diplomatică era folosită ca scut pentru interferențele neocoloniale se apropie de sfârșit. Respect imens pentru Burkina Faso pentru că a adoptat o poziție fermă. O lume multipolară înseamnă că națiunile africane decid cine este binevenit și cine nu” notează New Director Africa pe X.

”Iată identitățile celor doi diplomați ai Uniunii Europene (UE) declarați persona non grata de Burkina Faso. Aceștia sunt Robert Adam din România și Séverine Chavanne din Franța. Nu este nevoie să-mi mulțumiți, este un cadou” arată un alt cont de X, care și prezintă imagini cu cei doi.

Diplomații europeni, dați afară din Burkina Faso

”Diplomații Uniunii Europene care locuiesc în Burkina Faso au fost declarați persona non grata și li s-a ordonat să părăsească teritoriul burkinabez în termen de 72 de ore, potrivit colegilor noștri de la Agenția de Informații Burkinabe (AIB), care au postat știrea pe pagina lor de Facebook în seara zilei de marți, 14 iulie 2026.

Șeful adjunct al delegației, șeful secției politice, de presă și informare și șeful de program al Delegației Uniunii Europene în Burkina Faso au primit ordin să părăsească teritoriul burkinabez în termen de 72 de ore.

Aceștia au fost declarați persona non grata de către autoritățile burkinabeze, potrivit colegilor noștri de la agenția de știri de stat, care au relatat informația fără a oferi detalii suplimentare.

Această decizie vine la câteva zile după convocarea, pe 22 iunie 2026, a ambasadorului Uniunii Europene, Philippe Bronchain, de către ministrul burkinabez al afacerilor externe, Karamoko Jean-Marie Traoré, în urma declarațiilor unui membru al Parlamentului European” arată wakatsera.com.

Deciziile din PE care au dus la expulzarea diplomatului român

În weekendul dinaintea convocării, Parlamentul European a adoptat o rezoluție non-obligatorie care condamna ferm regimul militar din Burkina Faso. Principalul element care a provocat furia juntei din Burkina Faso au fost afirmațiile făcute în plen de europarlamentarul francez Christophe Gomart, fost șef al serviciilor secrete militare franceze, care este acum vicepreședinte al subcomisiei pentru securitate și apărare, a condus procesul. Vorbind în cameră, el a numit bilanțul guvernului militar din 2022 un eșec dramatic și a spus că mai mult de jumătate din țară se află în afara controlului statului. Ministrul de externe din Burkina, Karamoko Jean-Marie Traoré, l-a convocat pe ambasadorul UE, Philippe Bronchain, pe 22 iunie, cu privire la rezoluție și la remarcile lui Gomart, pe care ministerul său le-a descris ca fiind acuzatoare, grosolane și neadevărate.

Câteva săptămâni mai târziu, s-a luat decizia radicală a juntei de a-l expulza pe diplomatul român Robert Adam și pe colega sa din Franța. Brussels Signal a scris despre asta:

”Uniunea Europeană l-a convocat pe ambasadorul Burkinei Faso la Bruxelles în semn de protest față de expulzarea a doi diplomați din delegația sa din capitala burkineană, Ouagadougou. A avertizat că vor urma măsuri de represalii. Léopold Tonguenoma Bonkoungou, care a reprezentat Burkina Faso la UE din iunie 2024, a fost chemat pe 16 iulie, la două zile după ordinul de expulzare.

Purtătoarea de cuvânt a UE pentru afaceri externe, Anitta Hipper, a declarat că blocul nu a primit nicio explicație pentru ceea ce a numit o decizie nejustificată. „Ambasadorul a fost convocat și vor urma măsuri de represalii”, a scris ea pe rețelele de socializare”.

Robert Adam dar și colega sa din Franța au primit trei zile să părăsească Burkina Faso. În 20 iulie, într-o postare pe un alt subiect, el a scris, pe Facebook: ”M-am întors din Africa, de tot”.

Robert Adam este diplomat român, jurnalist și scriitor. Editura Humanitas, unde a publicat ”Două veacuri de populism românesc”, îl descrie:

”ROBERT ADAM s-a născut la 18 aprilie 1976, la București. Este doctor al Universităţii Libere din Bruxelles (ULB), cu o teză despre național-populism. A fost bursier în Franța la Școala Normală Superioară, Sorbona şi Sciences Po. Este colaborator științific al ULB. Domeniile sale de cercetare cuprind populismul și naționalismul în Europa, sociologia și istoria sportului, relațiile culturale externe ale UE. Ca jurnalist, a colaborat cu ziare, reviste și radiouri din România și Franța. A tradus cărți din franceză și engleză. Are o vastă experiență în diplomația culturală (manager de comunicare al primei echipe a rețelei institutelor culturale europene – EUNIC, director al ICR Bruxelles, președinte al EUNIC Bruxelles) la Paris și Bruxelles. A fost inițiatorul unor mari proiecte de dialog intercultural (Europalia România), curator al unor expoziții internaționale, membru în juriul unor festivaluri, coordonator de proiecte culturale în Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, România, Republica Moldova. A contribuit la volumele colective Politique et société dans la Roumanie contemporaine (coordonatoare Odette Tomescu-Hatto și Alexandra Ionescu, 2004) și Revoluția din depărtare(coordonator Cristina Hermeziu, 2011). Conferențiază pe tema populismului european în Franța (Paris, Strasbourg)”.

A zburat din Burkina Faso în Senegal, ca să voteze în turul al doilea al alegerilor prezidențiale

În mai 2025, el ajungea în atenția presei, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, după ce a zburat din Burkina Faso în Senegal, ca să voteze, adică 1700 de kilometri.

”Am votat la Dakar, în incinta Ambasadei României din Senegal. Totul a fost extrem de rapid, într-un minut am și terminat. Mai complicat a fost de ajuns aici, după un zbor de peste 1.700 de kilometri, de la Ouagadougou, din Burkina Faso, distanță cam ca de la București la Bruxelles. Am votat cu încredere și speranță pentru o Românie care să se afle în inima proiectului european, pentru continuarea dezvoltării țării în beneficiul tuturor locuitorilor săi. Am votat de asemenea pentru a sprijini integrarea cât mai rapidă a fraților noștri din Moldova în Uniunea Europeană. Am mai votat și pentru o Românie bazată pe educație și competență, în care să ne croim viitorul prin muncă și dialog, în care toți cetățenii să se simtă implicați și importanți” declara Robert Adam, conform Adevărul.