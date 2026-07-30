Greva din sănătate nu se oprește. A treia zi de proteste în spitale. Sanitas acuză presiuni: Vin și ne întreabă de ce nu suntem pe secție

Este a treia zi de grevă în spitalele din România. Sindicaliștii avertizează că protestul se poate extinde în stradă dacă Guvernul nu garantează că noua lege a salarizării nu va reduce veniturile personalului medical. În timp ce premierul Ilie Bolojan vorbește despre o acțiune cu miză politică, reprezentanții Sanitas susțin că asupra medicilor sunt exercitate presiuni pentru a renunța la grevă.

Greva din Sănătate continuă, într-un protest fără precedent în ultimii 27 de ani. Sindicaliștii din sistemul de sănătate avertizează că este doar începutul. Ei avertizează cu proteste masive în stradă, dacă Guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu le taie veniturile. Premierul Ilie Bolojan acuză, în schimb, că demersul este manipulat politic. Între timp, spitalele funcționează în sistem de avarie: doar urgențe. Operațiile și internările mai așteaptă.

Viorel Hușanu, prim-vicepreședintele Federației Sanitas, a declarat, pentru DCNews, în această dimineață: ”În fiecare zi analizăm și, până acum, chiar dacă s-a împuținat numărul celor care participă la grevă, ea continuă. Pentru acest tip de grevă, nu ne trebuie un număr minim de participanți. Putem merge mai departe și cu 100. De fapt, greva a fost declarată inițial cu câteva zeci de semnături, la care au aderat ulterior 57.000 de oameni. Totul e în dinamică. Unii renunță, alții aderă. Greva poate înceta printr-o altă hotărâre a Consiliului Național sau dacă jumătate plus unul dintre cei care au declarat inițial greva renunță”.

Totodată, Viorel Hușanu acuză că există presiuni directe asupra medicilor. ”Vine Poliția sau Jandarmeria să ne întrebe de ce suntem în curtea spitalelor și nu pe secție, inoculându-se ideea că se vor desface contractele de muncă sau că nu vor mai lua credite la bănci” afirmă el.

Venituri vs. salarii în sănătate

În cele două zile de grevă, sute de intervenții chirurgicale au fost puse în așteptare, în numele dreptății pentru sănătate. Deși promisiunile guvernanților sunt că niciun venit nu va scădea, medicul ATI, Radu Țincu, de la Spitalul de Urgență ”Floreasca”, atenționează: ”A nu se confunda veniturile cu salariile. O parte din veniturile de la ATI și UPU sunt realizate de acel spor de condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, însă venitul oamenilor va scădea”.

”În sănătate se poate rezolva în câteva zile”

Dar premierul Ilie Bolojan nu vorbește despre salarii, ci despre venituri: ”Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună, din păcate... pe mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului de lege care, dacă ar fi adoptată Legea Salarizării”.

El l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, că este ”unul din piromanii acestei greve din Sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele”.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, dă asigurări că, în sistemul de sănătate, problema se poate rezolva rapid, fiind o chestiune de zile: ”În sănătate se poate rezolva în câteva zile. Sunt negocieri intense, a participat și domnul ministru Cseke, care este interimar la Sănătate”.

”Continuăm greva. Nu avem motive să ne oprim”

Anterior, într-un interviu acordat DC News, Cristina Rădulescu, președintele SANITAS Constanța, a explicat de ce greva din Sănătate continuă și de ce angajații din sistemul sanitar nu văd, în acest moment, motive pentru suspendarea protestului. ”Continuăm greva. Nu avem motive să ne oprim”, spune Cristina Rădulescu.

Președintele SANITAS Constanța recunoaște că greva produce efecte asupra oamenilor care au nevoie de servicii medicale și spune că sindicaliștii sunt conștienți de dificultățile create.

„Da. E dificil. Știu că afectăm pacienții. Au fost reprogramați toți pacienții din ambulator, sunt mulți care au concedii medicale și trebuie prelungite. Și noi ne gândim la ei, cât să-i mai ținem așa, că nu poți la nesfârșit să-i ții, să-i reprogramezi. Ei, practic, dacă nu-și prelungesc concediile medicale, rămân cu niște zile neplătite. Ne gândim și la ei să nu îi afectăm prea tare”, subliniază Cristina Rădulescu.