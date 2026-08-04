Ford îl contrazice pe Ilie Bolojan. De ce a decis compania să suspende producția în România

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Producătorul auto Ford a anunţat marţi de ce a oprit temporar producţia în România. Afirmațiile sunt în contrast cu ce a declarat, luni, premierul interimar demis Ilie Bolojan.

Ford a explicat marţi de ce a oprit temporar producţia în România. Acest fapt se întâmplă datorită vacanţei de vară planificate, transmite DPA.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că decizia nu reprezintă un răspuns la deficitul de energie.

Ce a declarat, anterior, Bolojan despre oprirea producției Ford

Anterior, premierul român Ilie Bolojan a declarat, după o întâlnire de criză cu mari consumatori de energie din industrie, că producătorii auto, inclusiv Ford, suspendă producţia în România din cauza crizei de energie cu care se confruntă ţara. Alte companii urmează exemplul, a adăugat el, scrie DPA.

Dar un purtător de cuvânt de la sediul Ford din Europa, în Koln, a descris situaţia "drept o neînţelegere".

Vacanțe de vară și în Germania, nu doar în România la Ford

"Cert este că în prezent nu se desfăşoară nicio activitate de producţie datorită vacanţei de vară obişnuite, planificată cu mult timp înainte", a spus el. Vacanţe de vară obişnuite se desfăşoară de asemenea la fabricile Ford din Germania.

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România se confruntă cu o criză acută de electricitate din cauza secetei şi a valurilor de căldură.

Nivelul scăzut al apelor Dunării a dus la închiderea unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă deoarece nu exista suficienta apa de răcire. Al doilea reactor riscă de asemenea să fie închis.

Şi centralele hidroelectrice ale ţării generează prea puţină electricitate din cauza nivelului scăzut al apelor tuturor râurilor. Ca rezultat, Guvernul a cerut industriei, autorităţilor locale şi cetăţenilor să economisească electricitate.

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