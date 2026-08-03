Legea ANI, raportul deputaților: Amendamentul ”Fritz”, adoptat. Soții și partenerii de viață ai demnitarilor vor depune declarații de avere

Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres.

Comisia juridică a aprobat schimbări majore la legea ANI: mandatul încetează la decizia definitivă de incompatibilitate, iar regulile privind declarațiile de avere se modifică.

Deputații au decis, astăzi, în Comisia Juridică, să adopte un raport favorabil pentru modificarea legislației privind integritatea. Au fost aprobate mai multe amendamente-cheie referitoare la incompatibilități și conflicte de interese.

Noua lege ANI, principalele modificări:

PSD a introduc un amendament prin care încălcarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese devine abatere disciplinară și se sancționează conform legislației aplicabile, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Persoanele găsite definitiv incompatibile sau în conflict de interese vor pierde funcția de la data deciziei definitive și vor avea interdicția de a ocupa o funcție sau demnitate publică timp de până la trei ani.

Pentru cazurile deja soluționate definitiv, dar pentru care perioada de interdicție nu a expirat, mandatul sau funcția încetează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

A fost adoptat și un amendament AUR care obligă soțul, soția sau partenerul de viață al unor înalți demnitari să depună declarații de avere și de interese, acestea urmând să fie publicate de Agenția Națională de Integritate.

S-a decis menținerea obligației de declarare a numeralului și activelor digitale, dar s-a stabilit un prag de 5000 de euro pentru valoarea cumulată a conturilor, depozitelor și investițiilor financiare. A fost respinsă propunerea de eliminare a rubricii privind numerarul și criptomonedele din declarațiile de avere.

USR a votat împotriva acestor amendamente, iar PNL s-a abținut. Proiectul urmează să fie dezbătut de Parlament, iar Senatul este forul decizional.

Decizia votată astăzi de Comisia juridică a Camerei Deputaților

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a acordat, luni, raport favorabil propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, adoptând mai multe amendamente privind aplicarea deciziilor definitive de incompatibilitate şi conflict de interese în cazul demnitarilor şi aleşilor.

Săptămâna trecută, propunerile au fost respinse în Senat

Proiectul a fost redepus la Camera Deputaţilor după ce o iniţiativă legislativă similară a fost dezbătută şi votată săptămâna trecută, însă a fost respinsă de Senat. Potrivit unui prim amendament al PSD, ”fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”.

În continuare, un alt amendament prevede că ”persoana prevăzută la aln. 1 (la amendamentul anterior - n.r.) are interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de pană la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, moment de la care este decăzută din funcţie”.

”Persoana faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Persoanele faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz”, potrivit altor două amendamente ale PSD, votate de Comisia juridică.

Soțiile și soții, dar și partenerii de viață, la raport/ Amendament AUR

Ulterior votului, a fost adoptat un amendament AUR care prevede că "soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)". Declaraţiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

Cash-ul nu mai dispare din declarația de avere

Totodată, comisia a decis ca numerarul să fie trecut în declaraţia de avere, fiind introdus un prag de 5.000 de euro pentru valoarea cumulată a conturilor, depozitelor şi investiţiilor financiare.

Comisia a respins un amendament al grupului minorităţilor naţionale care voia eliminarea în ansamblu a rubricii ”Tip numerar şi active digitale” din declaraţia de avere, respectiv a cash-ului, monedelor digitale sau virtuale/cryptomonede, tokenuri de securitate, stablecoin-uri, tokenuri utilitare şi de guvernanţă, NFT-uri, alte monede. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul.