Scenariul anticipatelor și suspendarea lui Nicușor Dan: Verdictul lui Adrian Câciu (PSD)

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Adrian Câciu a spus când va avea România guvern și ce se întâmplă cu scenariul suspendării președintelui.

Adrian Câciu, deputat PSD, a vorbit despre situația politică actuală și a explicat că alegerile anticipate sunt puțin probabile, chiar și în cazul în care ar fi respins încă un premier desemnat.

Potrivit acestuia, președintele Nicușor Dan are libertatea de a decide dacă dizolvă sau nu Parlamentul, în funcție de acordul politic care se discută în prezent.

„Teoretic, dacă pică și acest guvern, ne putem înscrie în situația posibilă, dar nu neapărat și probabilă, a alegerilor anticipate. Dacă ar pica și viitorul candidat la funcția de prim-ministru, atunci președintele poate să dizolve Parlamentul, dar, la fel de bine, poate să nu o facă. Ce interes credeți că ar avea președintele? Mai degrabă să o facă sau mai degrabă să nu o facă, în situația teoretic posibilă că pică și viitorul premier desemnat în Parlament?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Anticipate nu vom avea. Pe de altă parte, vom avea guvern. Care va fi acesta, vom vedea zilele următoare, în funcție și de premierul desemnat. Este decizia președintelui de a desemna un candidat, în funcție de ce acord politic se face în aceste clipe”, a spus Adrian Câciu.

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Va fi suspendat președintele Nicușor Dan?

Adrian Câciu a explicat că nu vor fi alegeri anticipate și președintele Nicușor Dan nu va fi suspendat.

„Pot să înțeleg că din povestea cu Veștea au ieșit două structuri pasager întărite și acum își fac marketingul de moment: AUR, care a arătat că dacă nu este la vot pică guvernul, și Bolojan care a rămas la Palatul Victoria. Acest moment va trece și întrebarea este ce vom face după ce trece acest moment?

Alegeri anticipate nu vor fi și nu va fi suspendat nici președintele”, a spus Adrian Câciu la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DCNews și DCNewsTV.

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