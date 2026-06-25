Culisele votului pentru Guvernul Veștea: Schimb dur de replici între Adrian Câciu și Dan Dungaciu după dezvăluirea deputatului PSD / video

Dezvăluirile lui Câciu despre voturi aprind disputa cu AUR. Replica lui Dungaciu

Adrian Câciu, deputat PSD, lansează o serie de afirmații despre modul în care s-au desfășurat voturile din Parlament în momentul negocierilor pentru formarea guvernului și susține că ar fi existat mișcări diferite de la o oră la alta în interiorul partidelor. În replică, AUR respinge aceste interpretări și afirmă că decizia de a nu susține guvernarea a fost luată din timp.

Invitații ediției „Ce se întâmplă?”, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu la DCNews și DCNewsTV, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD, vorbesc despre modul în care s-au luat deciziile politice recente.

Adrian Câciu a susținut că, în momentul votului decisiv, au existat diferențe între pozițiile declarate și comportamentul efectiv din Parlament. El a afirmat că, la un moment dat, o parte din grupul AUR ar fi susținut o anumită direcție de vot, informații oferite și de DC News pe surse în ziua votului (puteți accesa articolul aici: George Simion, ordin către parlamentarii AUR în momentul votului pentru Guvernul Veștea. Schimbare față de dispoziția inițială)

„La ora 12, în acea zi, AUR, parte din el, vota. 40 de voturi. Așa știu eu din Parlament. Plus la PNL, unde erau 25 de voturi și care au rămas cu 17 până la final”, a declarat Câciu.

Dan Dungaciu l-a contrazis și a spus că decizia AUR privind neparticiparea la guvernare a fost luată din timp.

„Cu o săptămână înainte, decizia AUR a fost luată. Nu intrăm, nu susținem. Eu când am plecat la Londra, am plecat fără nicio emoție că s-a schimbat ceva”, a explicat Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Dvs. credeți că politica se poate face doar așa? Dvs. spuneți că erau voturile date. Unde erau voturile date? Erați în mintea unora, probabil, de la PSD că erau voturile date, n-au fost date. Nu a votat nimeni în pofida presiunii puse pe partidul ăsta . Dl Murad a spus chiar de la început că lasă decizia politică la șeful de partid”

Adrian Câciu a interpretat situația ca pe o formă de susținere politică a Guvernului Bolojan, în timp ce Dan Dungaciu a respins această ipoteză.

Adrian Câciu: „Susținerea Guvernului Bolojan, asta e traducerea”

Dan Dungaciu: „Nu a fost susținerea Guvernului Bolojan pentru că noi l-am dat jos. A fost unanimitate că nu intrăm, uninimitate a fost alegeri anticipate , să fie clar”.