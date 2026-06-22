George Simion, ordin către parlamentarii AUR în momentul votului pentru Guvernul Veștea. Schimbare față de dispoziția inițială

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Votul pentru învestirea Guvernului Veștea va avea loc luni seara la ora 21:00. Premierul desemnat ar mai avea nevoie de câteva zeci de voturi pentru ca Executivul propus de acesta să poată fi învestit.

Update: Într-o conferință de presă susținută luni, la ora 14:30, în Parlamentul României, George Simion a confirmat informațiile DC News potrivit cărora toți parlamentarii AUR vor ieși din sală la votul de învestitură pentru Guvernul Veștea.

De asemenea, liderul a precizat că îl așteaptă la sediul AUR pe Adrian Veștea.

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor obținute de DC News, ordinul dat de George Simion parlamentarilor AUR este să nu fie în sala de plen în momentul votului pentru Guvernul Veștea. Directiva liderului Alianței pentru Unirea Românilor a venit după ce, anterior, acesta le-ar fi spus senatorilor și deputaților să voteze fiecare „după propria conștiință“.

Acesta ar fi și motivul pentru care, zilele trecute, anumiți parlamentari AUR au ieșit în spațiul public și au precizat că România are nevoie de un Guvern stabil.

Se pare că prima dispoziție a generat tensiuni în partid, mai ales cu tabăra Peiu - Dungaciu, care a fost categorică împotriva unui vot pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu chiar a reiterat astăzi, într-un interviu exclusiv pentru DC News, că poziția partidului este fără echivoc: „Nu votăm guvernul!“

Prin urmare, având în vedere că senatorii și deputații AUR vor respecta ultima dispoziție a lui George Simion, aceea de a nu fi prezenți în sala de plen, este foarte puțin probabil ca Guvernul propus de Adrian Veștea să treacă.

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Cabinetul propus de Adrian Veștea

Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan în urmă cu mai bine de o săptămână, după ce Eugen Tomac nu a reușit să strângă o majoritate în Parlamentul României. Miniștrii propuși de Veștea sunt de la PSD, PNL, dar și independenți.

Lista completă:

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