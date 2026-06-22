Votul AUR pentru Guvernul Veștea: Petrișor Peiu pune capăt tuturor speculațiilor

Foto: Agerpres

Parlamentul intră într-un moment decisiv pentru învestirea Guvernului Veștea, iar declarațiile venite din partea AUR arată poziția formațiunii. Petrișor Peiu, șeful Consiliului Național de Conducere al partidului, a transmis pentru DC News că AUR nu susține noul Executiv și respinge orice interpretare privind negocieri sau aliniere cu PSD în acest vot.

Întrebat dacă AUR a votat alături de PSD plenul de la 21:30 pentru învestirea Guvernului Veștea, Peiu a negat. „Nu a votat cu PSD, s-a abținut”, a spus Petrișor Peiu și a respins ideea unei susțineri comune.

Poziția AUR rămâne fermă în privința învestirii Guvernului Veștea. Întrebat dacă partidul își va schimba decizia după audierea miniștrilor, răspunsul a fost scurt și fără echivoc. „Nu votăm guvernul”, a declarat Petrișor Peiu pentru DC News.

Foto: Agerpres

AUR neagă cererea pentru șefia Senatului

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora AUR ar fi solicitat funcția de președinte al Senatului. Petrișor Peiu a respins categoric această variantă. „Nu am cerut nimic”, a precizat liderul AUR și a eliminat ipoteza unor negocieri legate de sprijinul pentru Guvernul Veștea.

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Guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru învestire

Noua formulă guvernamentală trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestită de Parlament. PSD a anunțat că susține Guvernul și intră la guvernare. PSD are 127 de parlamentari. În calculele politice circulă scenariul în care social democrații se bazează pe încă aproximativ 66 de voturi din afara partidului, ceea ce ar apropia coaliția de pragul necesar, dar fără a-l asigura complet.

Deși PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat că nu susțin Guvernul, situația din Parlament este mai fragmentată. Aproximativ 20 de parlamentari PNL ar putea vota împotriva liniei oficiale a partidului.

În ecuație intră și grupul PACE, cu 11 membri, precum și 17 posibile voturi de la minoritățile naționale. Aceste cifre pot influența decisiv rezultatul final.

Surse politice indică faptul că Guvernul Veștea ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de voturi pentru a atinge majoritatea necesară.

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Calendarul învestirii Guvernului Veștea

Lista miniștrilor a fost depusă în Parlament împreună cu programul de guvernare. În aceste momente sunt audierile miniștrilor, iar votul de învestitură ar putea avea loc tot astăzi, la 21:30.

Executivul propune un program axat pe stabilitate politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României.