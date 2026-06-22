Scad şansele Guvernului Veştea în Parlament? Petrişor Peiu anunţă că votul "ar aduce prăbuşirea partidului AUR"

Adrian Veștea depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Cine va face parte din cabinetul său - foto AI

AUR continuă să spună că nu votează Guvernul Veştea. Petrişor Peiu spune că un vot acordat premierului desemnat ar aduce prăbuşirea partidului.

"Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului.

Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR.

Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?", a scris Petrişor Peiu pe Facebook luni dimineaţă.

Amintim că luni, de la 10:00, a fost convocată şedinţa birourilor permanente reunite ale Parlamentului, pentru stabilirea programului audierilor miniştrilor şi, ulterior, a votului de investitură pentru cabinetul Veştea.

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare. Din noul Cabinet ar urma să facă parte nouă miniştri PSD, cinci miniştri PNL - aripa Veştea şi patru independenţi.

Lista Cabinetului este:

* Adrian Veştea - prim-ministru

* Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

* Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

* Diana Morar - vicepremier (independent)

* Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

* Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

* Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

* Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

* Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

* Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

* Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

* Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

* Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

* Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

* Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

* Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

* Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

* Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

* Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

* Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).