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Scad şansele Guvernului Veştea în Parlament? Petrişor Peiu anunţă că votul "ar aduce prăbuşirea partidului AUR"

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 22 Iun 2026
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Adrian Veștea depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Cine va face parte din cabinetul său - foto AI
Adrian Veștea depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Cine va face parte din cabinetul său - foto AI

AUR continuă să spună că nu votează Guvernul Veştea. Petrişor Peiu spune că un vot acordat premierului desemnat ar aduce prăbuşirea partidului.

"Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului.

Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR.

Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?", a scris Petrişor Peiu pe Facebook luni dimineaţă. 

Amintim că luni, de la 10:00, a fost convocată şedinţa birourilor permanente reunite ale Parlamentului, pentru stabilirea programului audierilor miniştrilor şi, ulterior, a votului de investitură pentru cabinetul Veştea. 

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare. Din noul Cabinet ar urma să facă parte nouă miniştri PSD, cinci miniştri PNL - aripa Veştea şi patru independenţi.

Lista Cabinetului este:

* Adrian Veştea - prim-ministru

* Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

* Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

* Diana Morar - vicepremier (independent)

* Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

* Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

* Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

* Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

* Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

* Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

* Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

* Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

* Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

* Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

* Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

* Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

* Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

* Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

* Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

* Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD). 

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