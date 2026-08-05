”Asta ne dă jos, inclusiv pe ai mei, pe USR-iști”. Scenariul lansat de Bogdan Chirieac: Altfel nu scapi

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre criza energetică prin care trece acum România, explicând de ce această situație nu este deloc în avantajul premierului demis Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, în direct la Realitatea Plus, de către jurnalistul Laurențiu Botin, dacă criza energetică prin care trece România acum este în favoarea sau în defavoarea lui Ilie Bolojan.

"Asta ne strică calculele și sunt foarte îngrijorați ai mei (cei de la USR n.r.) fiindcă pe Bolojan nu puteai să-l dai jos politic, nu poți. Ai stabilit că nu ai putut să-l dai jos politic, însă criza energetică ar putea. Am înțeles că opresc curentul electric și pentru micile întreprinderi; coafor, frizerie, firmă de călcat hainele etc, deci te lasă fără curent de la 19:00 până la 21:00 - 22:00. Și dacă stațiile de benzină rămân fără carburant... Asta ne dă jos. Inclusiv pe ai mei, pe USR-iști. Asta e apă clocotită radioactivă. E singura modalitate în care poți scăpa de ai mei. Altminteri nu scapi", a răspuns Bogdan Chirieac.

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Va răspunde cineva pentru închiderea centralelor pe cărbune?

Ulterior, atunci când a fost întrebat dacă va răspunde cineva pentru închiderea centralelor pe cărbune fără a se construi altceva în loc, Bogdan Chirieac a amintit despre cazul fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, care a depus o plângere penală la DNA pe numele Oanei Gheorghiu, dar "nu s-a întâmplat absolut nimic".

"Dar Ghinea, de a făcut el PNRR-ul și băiatul celălalt - Cîțu, care pare că nu-i de la ai tăi, dar atunci a fost. Băieții ăștia nu vor da și ei cu subsemnatul pentru subminarea economiei naționale?", a întrebat apoi Laurențiu Botin făcând referire la deciziile de inchidere a centralelor pe cărbune.

"Nu vreau să te dezamăgesc, dar știi bine cazul șefului de la ADR. S-a dus și a făcut denunț la DNA și a spus că doamna cutare și domnul cutare m-au chemat în sediul Guvernului, mi-au spus să dau licitația - era mică, 33 de milioane de euro - firmei cutare, care nu știu cine dăduse nu știu ce donații la nu știu ce ONG. Deci a făcut omul denunț. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Trebuie să înțelegi că "ai mei" au imunitate în fața justiției din România și a justiției europene, unde este de la noi doamna Kovesi", a spus Bogdan Chirieac.

Birocrația, o piedică pentru investițiile în energie

Și problemele nu se opresc aici. În plină criză energetică, blocajele administrative ridică întrebări despre cât de greu pot fi dezvoltate investițiile în producția și stocarea energiei. Laurențiu Botin a adus în discuție problema Cadastrului și a dificultăților întâmpinate de cei care vor să investească în astfel de proiecte, în contextul în care în 14 iulie 2026, România s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave atacuri cibernetice asupra unei instituții publice, iar în consecință activitatea de cadastru și carte funciară a fost blocată la nivel național, iar piața tranzacțiilor imobiliare a fost - și rămâne - paralizată.

Bogdan Chirieac a atras atenția că doar autorizarea unui parc fotovoltaic durează între doi și cinci ani.

"Dar mai am și eu o întrebare. Nu ți se pare ciudat că noi avem acum criză energetică și ca dacă cineva care și-a pus bani la saltea vrea să facă niște capacități de stocare a energieie electrice nu poate nici măcar să cumpere pământ să-și pună bateriile alea? Cadastrul nu merge de câteva săptămâni" a întrebat apoi Laurențiu Botin.

"Asta este vulnerabilitatea și imbecilitatea statului român. Problema este că și dacă ai vrea și dacă ai putea să cumperi baterii, să le instalezi, durează ani de zile până primești autorizații pentru stațiile de stocare. Ani de zile! Dacă vrei să-l faci parc fotovoltaic, găsești investitor care vrea să facă, că se câștigă bine în România deoarece ai cel mai scump curent din Uniunea Europeană, durează între doi și cinci ani autorizarea, doar hârtiile durează atât. Deci până la Cadastru... La Cadastru softul e de doi bani, asta s-a întâmplat la Cadastru și se vede că nu reușesc să-l pună la loc. Despre ce vorbim? Au luat soft de doi bani. Probabil că l-au plătit cu 2 milioane, dar el a valorat doi bani și doi bani face", a punctat Bogdan Chirieac.

Detalii despre cazul fostului şef ADR dat afară de Oana Gheorghiu

Pentru că subiectul a fost adus în discuție de Bogdan Chirieac, amintim că fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală la DNA pe numele vicepremierului Oanei Gheorghiu, în luna mai. Acesta o acuză de presupuse presiuni exercitate pentru a favoriza încheierea de contracte cu grupul german Schwarz, companie care ar fi făcut anterior donații pentru fundația „Dăruiește Viață”, acolo unde Gheorghiu era vicepreședinte.

El a fost demis pe 4 mai, iar anunţul a fost făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu pe Facebook. Până acum Oana Gheorghiu nu a răspuns în vreun fel pentru acele acuzații, pe care, de altfel, le-a negat public. Ea declarase că plângerea depusă la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva ei de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) este „doar o perdea de fum”, menită să distragă atenția „de la starea în care arată azi digitalizarea statului român”.

Cine a semnat deciziile de închidere a centralelor pe cărbune

Cronologia ultimilor ani arată că nu există un singur vinovat și nici o singură semnătură pentru faptul că centralele pe cărbune au fost închise înainte de a fi construiți înlocuitori.

Lanțul deciziilor ar fi început sub Ludovic Orban și ar fi fost accelerat sub Florin Cîțu. Guvernul Ciucă a pus închiderea centralelor pe cărbune în lege.

Centralele pe cărbune pot fi închise doar dacă sunt puse altele în funcțiune. Modificarea PSD a trecut de Senat

Criza energetică a scos din nou la lumină aceste greșeli, iar acum Senatul a trecut modificările PSD prin care nicio capacitate de producere a energiei nu mai poate fi închisă până când nu sunt puse în funcțiune capacități care să le înlocuiască.

Totuși, premierul Ilie Bolojan spune că amendamentul este populist, iar România a semnat un angajament prin PNRR prin care, în schimbul unor finanţări importante, și-a asumat să reducă producţia pe cărbune înlocuind-o cu alte forme de producţie: producţie pe gaz, producţie pe fotovoltaic sau pe eolian.

Inițiativa a trecut, marți, 4 august, de Senat, cu 73 de voturi pentru și va merge la Camera Deputaților.

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Precizăm că debitul Dunării, fluviul care traversează zece ţări europene din Germania până la Marea Neagră, a scăzut la minime istorice din cauza secetei. Una dintre cele mai mari îngrijorări este legată acum de producția de energie. Situaţia a impus deja o reducere a activităţii la centrala nucleară de la Cernavodă, care generează aproximativ 20% din energia electrică a ţării. Unul dintre reactoarele centralei a fost deja oprit, iar autorităţile au anunţat iniţial închiderea celui de-al doilea reactor, deşi ulterior au decis să îl menţină operaţional deocamdată. Reamintim totodată că Ilie Bolojan a făcut apel la români să economisească energia în orele de vârf.

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