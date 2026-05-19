€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Politica Dragoş Vlad, fostul şef ADR dat afară de Oana Gheorghiu, a depus plângere la DNA pentru trafic de influenţă
Data publicării: 19 Mai 2026

Dragoş Vlad, fostul şef ADR dat afară de Oana Gheorghiu, a depus plângere la DNA pentru trafic de influenţă
Autor: Florin Răvdan

oana gheorghiu ioana dogioiu Oana Gheorghiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Dragoş Vlad, fostul şef al Agenţiei pentru Digitalizarea României, a anunţat că depune plângere la DNA împotriva vicepremierului demis Oana Gheorghiu pentru trafic de influenţă.

Acesta a fost demis pe 4 mai, iar anunţul a fost făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu pe Facebook. 

CITEŞTE ŞI Oana Gheorghiu: Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, care era în funcție de mai bine de patru ani

Dragoş Vlad a acuzat mai multe presiuni făcute de Oana Gheorghiu şi a anunţat că va depune plângere la DNA. 

"Presiunea a început când am primit prima adresă, undeva în prima săptămână a lunii ianuarie. Eu mă văd cu domnul ministru la începutul anului, în data de 12 ianuarie, și atunci primesc personal acea adresă, ca urmare a primei noastre întâlniri de lucru.

Consilierul său îmi spune să acord maximă atenție adresei, iar eu am întrebat: ce legătură are? Întrebarea mea a fost: ce legătură are stadiul implementării proiectelor de digitalizare din PNRR cu întâlnirea cu Schwarz?

Au apărut tot felul de mesaje despre Schwarz: „V-ați mai gândit?”. Comunicări verbale, telefonice sau pe Whatsapp. 

După aceea, ședința de prezentare se încheie printr-o propunere de creare a unor grupuri și subgrupuri. Un prim subgrup viza ADR, în jurul ADR, împreună cu biroul doamnei Oana Gheorghiu. Un alt subgrup cred că viza STS și Ministerul de Interne, unde existau reprezentanți ai Ministerului de Interne. Domnul Giulescu, actualul președinte al ADR, care nu era angajat în luna ianuarie în cabinetul doamnei Oana Gheorghiu, dar era prezent la toate întâlnirile pe care aceasta le organiza, le coordona sau le avea în vizor”, a explicat Dragoş Vlad. 

Conform acestuia, situaţia a continuat. 

"Urmează apoi o cascadă de adrese și corespondențe pe diverse subiecte, în care se cereau, pe lângă situații și informații redundante privind stadiul implementării proiectelor europene și PNRR, date care erau deja raportate în sistemele informatice gestionate de Ministerul Fondurilor Europene. Ministerul menționat avea acces, prin funcționarii săi, la toate situațiile și la progresul proiectelor. Le puneam la dispoziție săptămânal și dădeam rapoarte.

Sunt niște activități firești. Nu asta era anormal, ci cascada de solicitări. Dacă blochezi, prin astfel de solicitări, o echipă care și așa era redusă numeric, apare o problemă. Echipele sunt mici, de ordinul zecilor, la nivel de proiecte, și erau concentrate pe implementare, recepții, servicii, analiza livrabilelor și așa mai departe. Să faci, în paralel, aceleași raportări, în mod redundant, reprezenta o încărcare suplimentară”, a transmis Dragoş Vlad, conform Antena 3 CNN. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Oana Gheorghiu
dragos vlad
adr
dna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Dragoş Vlad, fostul şef ADR dat afară de Oana Gheorghiu, a depus plângere la DNA pentru trafic de influenţă
Publicat acum 6 minute
Virajul la stânga în intersecţie, problemă mare pentru mulţi şoferi. Cum se face corect?
Publicat acum 10 minute
Încă scrii lista de cumpărături pe hârtie? Iată ce înseamnă acest obicei
Publicat acum 23 minute
Războiul din Ucraina devine tot mai sângeros, avertizează ONU
Publicat acum 28 minute
Dialog uluitor la 112 între mama victimei lui Emil Gânj şi dispeceri. Întrebări generale şi un "Du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă?"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 25 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 12 ore si 18 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close