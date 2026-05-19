România, în topul mortalității rutiere din UE. Soluția propusă de senatorul Robert Cazanciuc

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat intenția de a crea o structură națională dedicată coordonării siguranței rutiere, care să funcționeze în subordinea Guvernului, cu scopul de a transforma acest domeniu într-o prioritate de siguranță națională.

Potrivit acestuia, proiectul este inspirat din modele europene de succes, precum cel al Sloveniei, care a înregistrat progrese semnificative în reducerea accidentelor rutiere.

„Înființarea unei structuri speciale de coordonare a tuturor activităților dedicate siguranței rutiere, la nivel național, va fi pentru mine o prioritate în perioada următoare. Acest proiect va avea drept obiectiv principal transformarea siguranței rutiere într-o prioritate de siguranță națională, administrată tehnic și autonom, în subordinea guvernului/ prim-ministrului.

Conceptul, pe care l-am anunțat, astăzi, la un eveniment organizat, la Senat, de Coaliția pentru Siguranță Rutieră, cu ocazia Săptămânii Siguranței Rutiere, este inspirat din modelele folosite deja cu succes în Europa. Slovenia, spre exemplu, a reușit să devină, de la una dintre cele mai periculoase țări din UE la capitolul siguranță rutieră, în anii ‘90, o țară care acum se află aproape de standardele scandinave.

Mă bucur că astăzi au fost prezenți la Senat mulți copii dornici să învețe ce înseamnă siguranță rutieră”, a scris Robert Cazanciuc pe pagina de Facebook.

România, printre statele UE cu cea mai mare mortalitate rutieră

Robert Cazanciuc a atras atenția asupra numărului ridicat de decese în accidente rutiere și a susținut necesitatea înființării unei autorități centrale care să coordoneze politicile de siguranță rutieră.

„România înregistrează constant cele mai ridicate rate de mortalitate rutieră din UE, iar actuala fragmentare a competențelor între diverse ministere și autorități locale impune crearea unei autorități centrale capabile să integreze politicile de siguranță rutieră. Structura va trebui să funcționeze ca un hub central, care nu doar propune legi, ci coordonează toate campaniile de educare, examinarea șoferilor și analiza datelor de impact.

Mulțumesc Coaliției si colegei senator Nicoleta Pauliuc pentru invitație și sprijinul acordat promovării Legii Anastasia”, a scris Robert Cazanciuc pe pagina de Facebook.

