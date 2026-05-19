Putin laudă relația Rusiei cu China înaintea vizitei la Beijing: Ce promisiune i-a făcut lui Xi Jinping
Data publicării: 19 Mai 2026

Putin laudă relația Rusiei cu China înaintea vizitei la Beijing: Ce promisiune i-a făcut lui Xi Jinping
Autor: Iulia Horovei

Președintele rus Vladimir Putin (d) și președintele chinez Xi Jinping (s). Sursa Foto: Agerpres
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat, marți, relația dintre Rusia și China, înaintea vizitei sale oficiale la Beijing.

Rusia şi China sunt gata să se sprijine reciproc într-o gamă largă de probleme, inclusiv în ceea ce priveşte unitatea naţională şi protejarea suveranităţii, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin într-un discurs video transmis înaintea vizitei sale în China, care va începe marţi, relatează Reuters.

Putin despre relația dintre Rusia și China: A ajuns la un „nivel fără precedent”

Relaţiile între Rusia şi China au atins un „nivel fără precedent” de înţelegere mutuală şi de încredere, a afirmat Putin înainte de întâlnirea sa de miercuri cu preşedintele chinez Xi Jinping pentru discuţii.

Cele două ţări sunt pregătite să coopereze pe baza unor principii reciproc avantajoase, pe picior de egalitate şi să se sprijine reciproc în probleme care afectează interesele fundamentale ale celor două state, inclusiv protejarea suveranităţii şi a unităţii naţionale, a declarat Putin, fără alte detalii.

Rusia şi China îşi consolidează în mod intens legăturile în domeniul economic, a afirmat el, adăugând că relaţia „strânsă” şi „strategică” dintre Moscova şi Beijing joacă „un rol stabilizator” în relaţiile internaţionale.

„Nu ne opunem nimănui, ci lucrăm pentru cauza păcii şi a prosperităţii universale", a mai spus Putin, scrie Agerpres.

China, stat care sprijină Rusia în conflictul din Ucraina

Relațiile dintre Rusia și China au cunoscut o consolidare constantă în ultimele decenii. Cele două state au dezvoltat un parteneriat strategic descris frecvent ca fiind „fără limite”, bazat pe cooperare economică, militară și politică.

Mai mult, în contextul războiului din Ucraina, Beijingul a evitat condamnarea Moscovei și a menținut legături economice și diplomatice strânse cu Rusia, fiind acuzat de Occident că o sprijină indirect prin comerț și livrări de bunuri.

Totuși, surse Financial Times susțin că liderul de la Beijing i-a transmis omologului său american, în vizita oficială a lui Donald Trump în China, că Vladimir Putin regretă invazia în Ucraina, conflict care a intrat în al cincilea an.

