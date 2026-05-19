Data publicării: 19 Mai 2026

Obligativitatea utilizării E-factura, anulată pentru acești români
Autor: Doinița Manic

imagini cu facturi, barbat la calculator Foto: Pexels
Unii români nu vor mai fi obligați să emită e-Factura de la 1 iunie.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că obligativitatea utilizării RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP și obțin venituri prin contracte pe drepturi de autor (DDA) va fi anulată. Astfel, ace;ti români, nu vor mai fi obligați să emită e-Factura de la 1 iunie.

"Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă.

Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF - este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează.

În ultimele luni, am avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali. Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare.

Nazare: Obligativitatea utilizării e-Factura ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile

Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget.

De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional.

Lista celor exceptați de la e-Factura

Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată, sunt exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți.

Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecții necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislație într-adevăr funcțională", a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

