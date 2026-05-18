€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, din categoria Most Wanted, extrădat din Rusia. Vasile Rodidea, adus în țară
Data publicării: 18 Mai 2026

Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, din categoria Most Wanted, extrădat din Rusia. Vasile Rodidea, adus în țară
Autor: Loredana Iriciuc

Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, extrădat din Rusia. Vasile Rodideal a fost adus în țară (1) Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, extrădat din Rusia. Vasile Rodideal a fost adus în țară / Poliția Română
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un bărbat aflat pe lista internațională „Most Wanted” a fost adus luni în România din Rusia, după o procedură de extrădare realizată prin cooperare internațională. Acesta a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru mai multe infracțiuni grave, potrivit Poliției Române.

Potrivit autorităților, este vorba despre „un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova”, cetățean român, cu domiciliul în Iași, identificat ca Vasile Rodideal.

Autoritățile precizează că acesta avea o condamnare definitivă de 12 ani și 6 luni de închisoare pentru un cumul de infracțiuni.

„Acesta a fost condamnat la 12 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor constituirea şi susţinerea unei grupări de criminalitate organizată, deţinerea fără drept de muniţie destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, instigare la săvârşirea infracţiunii de deţinere a unei bancnote false în vederea punerii în circulaţie, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiţii de suspendare temporară a dreptului de a conduce”, precizează informarea Poliţiei Române.

Extrădare prin cooperare internațională

Procedura de aducere în țară a fost posibilă datorită colaborării dintre autoritățile române și parteneri internaționali, prin intermediul structurilor specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

„Persoana a fost extrădată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a organelor judiciare cu autorităţile din mai multe state”, mai transmite Poliția Română.

După sosirea în România, bărbatul a fost băgat în închisoare, unde urmează să execute pedeapsa stabilită de instanță.

„Bărbatul adus din Rusia a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, mai arată sursa citată.

Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, extrădat din Rusia. Vasile Rodideal a fost adus în țară

Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, extrădat din Rusia. Vasile Rodideal a fost adus în țară / Poliția Română

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

extradare
atentat rusia
roman
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, din categoria Most Wanted, extrădat din Rusia. Vasile Rodidea, adus în țară
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ce mănâncă suporterii la Cupa Mondială 2026. Trei preparate emblematice din țările gazdă
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Cum arată depresia la bărbați față de femei? Psiholog Vîja: „Se manifestă cu totul altfel!” De la plâns aparent fără motiv la furie și refugiu în vicii / VIDEO
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Proiectul care obligă ONG-urile să își declare donatorii a trecut de Senat
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Se îndreaptă omenirea spre autodistrugere? Un celebru psihiatru avertizează că mintea umană a rămas în urmă față de progresul tehnologic
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 33 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Sunt trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 14 ore si 47 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 17 ore si 51 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close