Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, din categoria Most Wanted, extrădat din Rusia. Vasile Rodidea, adus în țară

Potrivit autorităților, este vorba despre „un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova”, cetățean român, cu domiciliul în Iași, identificat ca Vasile Rodideal.

Autoritățile precizează că acesta avea o condamnare definitivă de 12 ani și 6 luni de închisoare pentru un cumul de infracțiuni.

„Acesta a fost condamnat la 12 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor constituirea şi susţinerea unei grupări de criminalitate organizată, deţinerea fără drept de muniţie destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, instigare la săvârşirea infracţiunii de deţinere a unei bancnote false în vederea punerii în circulaţie, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiţii de suspendare temporară a dreptului de a conduce”, precizează informarea Poliţiei Române.

Extrădare prin cooperare internațională

Procedura de aducere în țară a fost posibilă datorită colaborării dintre autoritățile române și parteneri internaționali, prin intermediul structurilor specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

„Persoana a fost extrădată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a organelor judiciare cu autorităţile din mai multe state”, mai transmite Poliția Română.

După sosirea în România, bărbatul a fost băgat în închisoare, unde urmează să execute pedeapsa stabilită de instanță.

„Bărbatul adus din Rusia a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, mai arată sursa citată.

Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, extrădat din Rusia. Vasile Rodideal a fost adus în țară / Poliția Română