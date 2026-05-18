Cum arată depresia la bărbați față de femei? Psiholog Vîja: „Se manifestă cu totul altfel!” De la plâns aparent fără motiv la furie și refugiu în vicii / VIDEO

La femei, depresia vine adesea la pachet cu un cortegiu de dureri fizice și suferințe greu de dus: migrene puternice, insomnii, anxietate și tendința acută de izolare. De asemenea, plânsul necontrolat este un simptom foarte frecvent.

Claudia Nicoleta Vîja, psiholog clinician la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, conturează un tablou al femeii depresive: „Poate nu s-a întâmplat nimic, însă ele se trezesc cu lacrimi în ochi și cu senzația de greutate, de a fi o povară (...) Deși i se întâmplă lucruri pozitive, nu știu, merge la o petrecere sau copilul are un succes (...), nu se poate bucura de acel eveniment. Se așterne așa o jale în corp”.

Femeile ajung să se deconecteze de la bucuria vieții. Chiar și atunci când se află la o masă cu prietenii, la un moment dat devin „aplatizate" și extrem de triste și se retrag din conversație, susține psihologul.

Un alt refugiu periculos pentru femei este mâncatul emoțional, mai ales pe timpul nopții, atrage atenția psihologul. Deoarece serotonina se produce atunci când mâncăm, hrana devine o consolare falsă pentru o senzație de singurătate și tristețe și le dă femeilor iluzia că dețin controlul asupra vieții lor.

Masca bărbaților: Furia, irascibilitatea și viciile

Când vine vorba de bărbați, lucrurile stau complet diferit. Societatea i-a învățat să își reprime vulnerabilitatea, motiv pentru care foarte rar vom auzi un bărbat să recunoască cu voce tare: „astăzi eu sunt deprimat”.

Psihologul Claudia Nicoleta Vîja avertizează că, la bărbați, depresia ia adesea forma furiei.

„Sunt mult mai irascibili atunci când sunt în depresie. Își pierd cumpătul mult mai repede, se poate acasă cu soția sau cu partenera de viață să nu aibă răbdare să comunice, să se retragă”, subliniază specialista. Astfel, orice mică nemulțumire devine un motiv uriaș de ceartă, fiindcă de fapt, bărbatul se află „în depresie cu el și cu propria viață”.

Tot la bărbați apar și comportamentele compensatorii: tendința de a consuma mai mult alcool, refugiul în jocurile de noroc sau dorința de a pleca mai mult de acasă. Toate acestea sunt un strigăt mut de ajutor și un simptom al unei depresii nediagnosticate.

Pentru a-i putea ajuta pe cei din jur, trebuie să fim atenți la acele momente în care tristețea nu se mai diminuează odată cu trecerea timpului, dar devine tot mai puternică și îi transformă pe cei dragi într-o variantă absentă a vieții lor.

