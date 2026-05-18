€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Sanatate Cum arată depresia la bărbați față de femei? Psiholog Vîja: „Se manifestă cu totul altfel!” De la plâns aparent fără motiv la furie și refugiu în vicii / VIDEO
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV Cum arată depresia la bărbați față de femei? Psiholog Vîja: „Se manifestă cu totul altfel!” De la plâns aparent fără motiv la furie și refugiu în vicii / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

Cum arată depresia la bărbați față de femei Cum arată depresia la bărbați față de femei / FOTO: magnific.com @simonapilolla
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Societatea ne-a învățat că suferința arată la fel pentru toți. Nimic mai neadevărat! Depresia are chipuri diferite, se ascunde în spatele unor măști distincte și se manifestă cu totul altfel în corpul unei femei în comparație cu mintea și corpul unui bărbat. Cum ne putem da seama că partenerul, fratele sau prietena noastră trece prin infernul depresiei, deși nu spune niciun cuvânt?

La femei, depresia vine adesea la pachet cu un cortegiu de dureri fizice și suferințe greu de dus: migrene puternice, insomnii, anxietate și tendința acută de izolare. De asemenea, plânsul necontrolat este un simptom foarte frecvent.

Claudia Nicoleta Vîja, psiholog clinician la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, conturează un tablou al femeii depresive: „Poate nu s-a întâmplat nimic, însă ele se trezesc cu lacrimi în ochi și cu senzația de greutate, de a fi o povară (...) Deși i se întâmplă lucruri pozitive, nu știu, merge la o petrecere sau copilul are un succes (...), nu se poate bucura de acel eveniment. Se așterne așa o jale în corp”.

Femeile ajung să se deconecteze de la bucuria vieții. Chiar și atunci când se află la o masă cu prietenii, la un moment dat devin „aplatizate” și extrem de triste și se retrag din conversație, susține psihologul la emisiunea De ce citim? moderată de Flaviu George Predescu, este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și colaborator DC News .

Un alt refugiu periculos pentru femei este mâncatul emoțional, mai ales pe timpul nopții, atrage atenția psihologul. Deoarece serotonina se produce atunci când mâncăm, hrana devine o consolare falsă pentru o senzație de singurătate și tristețe și le dă femeilor iluzia că dețin controlul asupra vieții lor.

Masca bărbaților: Furia, irascibilitatea și viciile

Când vine vorba de bărbați, lucrurile stau complet diferit. Societatea i-a învățat să își reprime vulnerabilitatea, motiv pentru care foarte rar vom auzi un bărbat să recunoască cu voce tare: „astăzi eu sunt deprimat”.

Psihologul Claudia Nicoleta Vîja avertizează că, la bărbați, depresia ia adesea forma furiei.

„Sunt mult mai irascibili atunci când sunt în depresie. Își pierd cumpătul mult mai repede, se poate acasă cu soția sau cu partenera de viață să nu aibă răbdare să comunice, să se retragă”, subliniază specialista. Astfel, orice mică nemulțumire devine un motiv uriaș de ceartă, fiindcă de fapt, bărbatul se află „în depresie cu el și cu propria viață”.

Tot la bărbați apar și comportamentele compensatorii: tendința de a consuma mai mult alcool, refugiul în jocurile de noroc sau dorința de a pleca mai mult de acasă. Toate acestea sunt un strigăt mut de ajutor și un simptom al unei depresii nediagnosticate.

Pentru a-i putea ajuta pe cei din jur, trebuie să fim atenți la acele momente în care tristețea nu se mai diminuează odată cu trecerea timpului, dar devine tot mai puternică și îi transformă pe cei dragi într-o variantă absentă a vieții lor.

Urmăriți emisiunea De ce citim? cu Flaviu George Predescu integral:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

depresie
de ce citim
flaviu predescu
Claudia Nicoleta Vija
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Unul dintre cei mai căutați infractori ai României, din categoria Most Wanted, extrădat din Rusia. Vasile Rodidea, adus în țară
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ce mănâncă suporterii la Cupa Mondială 2026. Trei preparate emblematice din țările gazdă
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Cum arată depresia la bărbați față de femei? Psiholog Vîja: „Se manifestă cu totul altfel!” De la plâns aparent fără motiv la furie și refugiu în vicii / VIDEO
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Proiectul care obligă ONG-urile să își declare donatorii a trecut de Senat
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Se îndreaptă omenirea spre autodistrugere? Un celebru psihiatru avertizează că mintea umană a rămas în urmă față de progresul tehnologic
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 33 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Sunt trei victime, printre care pompieri. INCENDIU la un depozit din Bragadiru! / UPDATE
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 14 ore si 47 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 17 ore si 51 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close