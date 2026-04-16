Alimentele care îți distrug mușchii - Studiu
Data publicării: 23:44 16 Apr 2026

Alimentele care îți distrug mușchii - Studiu
Autor: Doinița Manic

imagine cu alimente din supermarket Studiul a fost publicat în Radiology. Foto: Freepik

Un nou studiu a constatat că un consum mai mare de alimente ultraprocesate este asociat cu o acumulare mai mare de grăsime în mușchii.

Un studiu publicat în Radiology arată că un consum mai mare de alimente ultraprocesate este asociat cu o acumulare mai mare de grăsime în mușchii coapsei. Cercetarea a inclus în mod specific peste 600 de participanți care prezentau risc de osteoartrită la genunchi cărora li s-a făcut RMN.

Datele dezvăluie un alt factor care ar putea afecta mușchii și contribuie la cunoștințele despre posibilele pericole ale consumului de cantități mai mari de alimente ultraprocesate.

După cum s-a menționat în această cercetare, alimentele ultraprocesate conțin aditivi, precum și niveluri ridicate de zahăr și sare. Modul în care alimentele ultraprocesate se raportează la calitatea mușchilor nu a fost un punct central al cercetării. Această analiză a fost o analiză secundară transversală care a utilizat informații de bază dintr-un studiu pe termen lung numit Osteoarthritis Initiative Trusted Source.

Participanții au prezentat risc de osteoartrită la genunchi, o afecțiune în care pot exista și probleme musculare. Aproape două treimi dintre participanți erau supraponderali, iar puțin sub un sfert aveau obezitate, conform datelor privind indicele de masă corporală (IMC).

Dr. Zehra Akkaya, despre efectul alimentelor ultraprocesate: și calitatea dietei joacă un rol important în sănătatea musculară

Cercetătorii au analizat rapoartele participanților despre dietele lor și au evaluat consumul de alimente ultraprocesate. Au analizat RMN-urile coapselor pentru a evalua infiltrarea grăsimii în mușchi, concentrându-se pe 10 mușchi diferiți din coapsă și descoperit că, în general, un consum mai mare de alimente ultraprocesate a fost asociat cu niveluri mai ridicate de infiltrare a grăsimii în mușchii coapsei.

Într-un interviu acordat Medical News Today, autoarea studiului, Zehra Akkaya, doctor în medicină, profesor asociat de radiologie la Facultatea de Medicină a Universității din Ankara, Turcia, a rezumat principalele constatări astfel: „Într-un studiu efectuat pe peste 600 de adulți cu risc de a dezvolta osteoartrită la genunchi, am descoperit că și calitatea dietei joacă un rol important în sănătatea musculară. Mai exact, independent de aportul total de calorii sau de consumul total de grăsimi, un aport mai mare de alimente ultraprocesate a fost asociat cu o acumulare mai mare de grăsime în mușchii coapsei, așa cum se observă la scanările RMN”.

