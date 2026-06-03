Caz cutremurător în Italia: Muncitori blocați și incendiați într-o mașină dintr-o benzinărie / VIDEO

Exploatarea muncitorilor agricoli din Italia a revenit în centrul atenției după ce patru bărbați, trei afgani și un pakistanez, ar fi fost arși de vii într-o mașină la o benzinărie din Calabria, notează The Guardian.

Atacul a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată la benzinăria din Amendolara, în apropiere de Cosenza. Doi cetățeni pakistanezi au fost arestați sub acuzația de omor calificat, potrivit procurorului Alessandro D’Alessio.

Imaginile video, difuzate de postul public de televiziune Rai și de alte instituții media din Italia, par să arate suspecții cum toarnă un lichid în partea din spate a vehiculului, în timp ce acesta era parcat lângă o pompă de carburant. Aceștia au incendiat mașina și i-au blocat ușile pentru a încerca să se asigure că victimele nu pot ieși.

Un al patrulea bărbat afgan, care a suferit arsuri la nivelul brațelor, a reușit să scape prin portbagaj.

Video: Three Afghans Burned Alive Inside a Vehicle in Italy



Italian authorities have said that three Afghan nationals and one Pakistani national were burned alive inside a vehicle in the southern Italian region of Calabria.



According to Italian security officials, two Pakistani… pic.twitter.com/UtNtVpCzIh — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) June 3, 2026

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„Este un miracol că sunt în viață”

Într-un interviu acordat serviciului regional de știri TGR Calabria, supraviețuitorul, un culegător de căpșuni care împărțea un apartament cu cele patru victime, a declarat că ucigașii făceau parte dintr-o „uriașă mafie pakistaneză”: „Este un miracol că sunt în viață”.

El a spus că victimele au fost amenințate cu arme de foc și cuțite și că au fost obligate să muncească fără să fie plătite și primeau doar hrană și cazare.

Facilitată de lacunele din legislația privind imigrația și munca, exploatarea lucrătorilor agricoli a devenit larg răspândită în cadrul unui sistem infracțional cunoscut sub numele de caporalato, o rețea profitabilă și strict organizată de intermediari care recrutează ilegal muncitori prost plătiți.

Francesco Savino, vicepreședinte al Conferinței Episcopale Italiene, a declarat că vestea crimelor „zguduie credința în umanitate” și a cerut o „revoltă a conștiinței” împotriva exploatării, a sistemului de intermediere ilegală a forței de muncă și a indiferenței.

„O spun răspicat”, a adăugat el. „Destul cu tăcerea murdară dictată de interes. Destul cu zona gri care vede, știe și lasă lucrurile să se întâmple. Destul cu obiceiul nedrept de a considera normal ca oameni veniți de departe să culeagă recolte, să muncească, să trăiască, să doarmă, să călătorească și să moară ca niște trupuri fără istorie”.

CGIL, cea mai mare confederație sindicală din Italia, a descris crimele drept o „oroare de nedescris” și a cerut politicienilor să „combată abuzurile cotidiene pe care le îndură muncitorii, adesea migranți, în zonele rurale ale țării”.

„Aceasta este o poveste cutremurătoare care ne zguduie conștiința”

Înregistrarea video a atacului a fost distribuită pe rețelele sociale de Roberto Occhiuto, președintele regiunii Calabria din sudul Italiei. El a declarat: „Aceasta este o poveste cutremurătoare care ne zguduie conștiința și ridică întrebări profunde despre tragedia migrației, valoarea demnității umane și responsabilitățile pe care o societate civilizată trebuie să și le asume față de cei mai vulnerabili”.

Mulți muncitori agricoli ajung în Italia cu barca, însă numeroși alții sosesc legal cu avionul, după ce plătesc mii de euro unui intermediar și cred că părăsesc țara de origine pentru un loc de muncă bun.

Prim-ministrul Giorgia Meloni s-a angajat să combată sistemul de intermediere ilegală a forței de muncă după moartea lui Satnam Singh, un muncitor agricol indian în vârstă de 31 de ani, care a fost strivit de un utilaj la o fermă din zona Latina, în apropiere de Roma. Angajatorul său este judecat pentru omor voluntar, după ce ar fi abandonat victima rănită în fața locuinței sale, cu brațul amputat așezat într-o ladă pentru fructe. Singh a murit la spital la două zile după incidentul petrecut în iunie 2024.

Guvernul Meloni a încercat să combată exploatarea prin intensificarea controalelor la ferme și asupra angajatorilor, precum și prin extinderea canalelor legale de imigrație. Italia va emite 500.000 de noi vize de muncă pentru cetățeni din afara Uniunii Europene până în 2028, măsură care urmărește și acoperirea deficitului de forță de muncă din mai multe sectoare. Cu toate acestea, sindicatele au criticat politica din cauza problemelor birocratice legate de procesarea vizelor.