Revoltă pe noua lege a salarizării. Elena Cristian: E o nebunie! România a intrat oficial în haos

Mii de angajați din sistemul sanitar au protestat miercuri în București, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, despre care sindicatele susțin că ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru numeroase categorii de personal. Nemulțumirile nu se limitează însă la sănătate. Proteste și acțiuni sindicale au fost anunțate și în justiție, în timp ce reprezentanții din educație avertizează că ar putea recurge la măsuri similare dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală. Astfel, tot mai multe categorii profesionale își exprimă nemulțumirea față de măsurile pregătite de Guvern, într-un context deja marcat de reduceri de cheltuieli, creșterea TVA și presiunile inflaționiste.

Analistul DC Business Elena Cristian a comentat situația într-o intervenție la România TV, unde a criticat noul proiect al legii salarizării și efectele pe care acesta le-ar putea avea asupra angajaților din sectorul public.

"E ca și cum ai tăia jumătate din venit"

„Eu cred că România a intrat oficial în haos, de toate felurile: social, politic, economic, în tot acest context internațional extrem de fragil și, în același timp, mă gândesc și la cei 14.000 de angajați din finanțe care sunt prin toată țara în stradă. Totodată, nu am cum să nu observ mobilizarea din celelalte domenii. Chiar și de la bănci am văzut. Practic, toate instituțiile anunță greve pentru că este cea mai proastă lege a așa-zisei salarizări unitare din ultimii 35 de ani. Este a patra lege a salarizării unitare, niciuna nu a fost cu adevărat bună, dar parcă niciuna nu a creat o asemenea prăpastie între cei care ne conduc și cei care muncesc efectiv. Este o lege făcută prost, se vede că este o lege făcută de oameni care nu sunt specialiști și este o lege care nu analizează contextul actual al salarizării în sectorul bugetar.

Eu înțeleg efortul. Deficitul în sectorul bugetar este foarte mare, dar asta nu înseamnă că trebuie să pornești acum, în actualul context, cu niște tăieri care să-i facă pe acești oameni să vină degeaba la job. Tot acei guvernanți au făcut o structură de salarii bazată pe stimulente, pe tot felul de sporuri, 156 sau 200 de sporuri, câte or fi în sectorul bugetar. Să vii acum să elimini toate aceste lucruri și să spui că, de fapt, atenție, salariile cresc, în condițiile în care salariile reprezintă în majoritatea instituțiilor doar 50-60% din venitul total, e o nebunie. E o tăiere. E ca și cum ai tăia jumătate din venit”, a explicat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Proteste masive SANITAS: Piața Victoriei, ocupată. Sindicaliștii au plecat spre Parlament FOTO/VIDEO

