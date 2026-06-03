Legea salarizării scoate oamenii în stradă: Val de proteste în țară, din Teleorman, Vâlcea, Olt până în Alba / Video

Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe SEDLEX a ajuns în a treia zi consecutivă de proteste în Teleorman, angajații pichetând în fața instituției Finanțelor Publice din Teleorman în semn de nemulțumire față de Legea salarizării.

Proteste contra Legii salarizării în mai multe județe din țară

Protestele din sistemul de finanțe publice contra Legii salarizării se desfășoară în mai multe județe din România, angajații fiind nemulțumiți de modul în care sunt stabilite veniturile și față de inechitățile percepute între diferite categorii profesionale din sectorul bugetar.

VIDEO - Protest în Târgu Jiu al angajaților din Finanțe

VIDEO - Protest în Vâlcea al angajaților din Finanțe

VIDEO - Protest în Alba al angajaților din Finanțe

FOTO - Protest al angajaților din Teleorman

În unele instituții, angajații au recurs la pichetări în fața sediilor, acțiuni organizate de sindicate, printre care și structuri afiliate Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe SEDLEX.

Protestatarii afirmă că noile prevederi nu răspund așteptărilor despre echitatea salarială și că pot mări diferențele dintre angajați cu funcții asemănătoare din instituții diferite.

Ce vor sindicaliștii în Legea salarizării

Sindicaliștii vor renegocierea unor prevederi și o consultare reală cu reprezentanții angajaților din domeniu înainte de adoptarea finală a Legii. Totodată, protestatarii avertizează că manifestațiile ar putea continua în cazul în care revendicările lor nu sunt luate în considerare.

Sindicaliștii solicită Guvernului și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul de lege înainte de adoptare și să introducă mecanisme care să asigure:

● respectarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”;

● eliminarea inechităților salariale existente;

● protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referință și în raport de inflație și creșterea câștigului salarial mediu brut nu doar în raport de PIB;

● transparență în stabilirea coeficienților și a grilelor de salarizare;

● menținerea nivelului drepturilor salariale legal dobândite;

● recunoașterea corespunzătoare a rolului și responsabilității personalului din casele teritoriale de pensii.

Pe de altă parte, Guvernul susține că reforma salarizării dorește crearea unui sistem mai clar și mai predictibil, dar discuțiile cu sindicatele continuă pe tema aplicării concrete a noilor reguli.

Protest miercuri și în fața Ministerului Finanțelor

Sindicaliştii din finanţe, membrii ai Federaţiei Solidaritatea, protestează miercuri, timp de două ore, în faţa Ministerului Finanţelor. Ei sunt nemulţumiţi de noul proiect privind Legea salarizării.

Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor, sindicaliştii cer majorarea cu 50% a coeficienţilor de salarizare propuşi pentru personalul din Ministerul Finanţelor şi instituţiile din subordine, precum şi legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din MF şi instituţiile subordonate, care nu au un astfel de statut.

Ei se declară revoltaţi de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare, de 4.100 de lei, şi solicită raportarea obligatorie a valorii de referinţă la salariul minim brut pe economie, şi un mecanism transparent şi automat de indexare.

Protestul va avea loc în faţa Ministerului Finanţelor, între orele 11:00 - 13:00.

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