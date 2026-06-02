Protestele împotriva legii salarizării se extind: Sindicaliștii cer modificarea proiectului și salarii corecte - FOTO/VIDEO

UPDATE: Angajaţii de la Administraţia Finanţelor Publice (AJFP) Olt şi de la Trezorerie au protestat spontan marţi, timp de o oră şi jumătate, până la ora 10:00, nemulţumiţi de prevederile din noua lege a salarizării, potrivit liderilor sindicali din cele două instituţii.

La protestul de la AJFP au participat circa 90% dintre salariaţi, iar la Trezorerie a fost întreruptă activitatea în intervalul orar 8:30 - 10:00.

„Astăzi, salariaţii în proporţie de peste 90% au ieşit în faţa AJFP Olt într-un protest spontan, cu care sindicatul nu are nicio legătură, noi avem un calendar separat, aşa cum am stabilit în birou executiv, pe care îl vom urma în zilele următoare”, a spus liderul Sindfisc Olt, din cadrul AJFP, Dan Dumitraşcu.

El a precizat că, deşi protestul de marţi nu a fost o acţiune a sindicatului, nemulţumirile sunt aceleaşi.

„Doleanţele colegilor care au ieşit la acest protest spontan sunt aceleaşi cu ale noastre din punct de vedere sindical, sunt legate de noua lege a salarizării, de încadrarea categoriei Finanţe în noua lege şi, în general, de aceleaşi doleanţe pe care le-am avut şi anterior legate de condiţiile de muncă, de lipsa de personal şi, bineînţeles, salarizarea deficitară”, a spus Dumitraşu.

La Trezorerie, la Slatina şi în judeţ au participat la protest toţi salariaţii, activitatea fiind întreruptă în intervalul 8:30 - 10:00.

„A fost o acţiune spontană la care au participat toţi salariaţii”, a spus Dragoş Duna, liderul sindical al Filialei SedLex din cadrul Trezoreriei din judeţul Olt.

Angajaţii din cele două instituţii solicită o grilă salarială distinctă în noua lege a salarizării, „poziţionare corectă în noua lege în concordanţă cu standardele impuse finanţiştilor”, recunoaşterea specificului activităţii prin recompensarea salarială a interdicţiilor, incompatibilităţilor, riscurilor profesionale şi complexităţii muncii”, „finanţarea corectă a activităţii profesionale”, „condiţii decente de muncă”, notează Agerpres.

Știre inițială

Protestele împotriva proiectului privind legea salarizării au reînceput, marți, 2 iunie. Demonstrațiile se extind rapid, angajații plănuind o radicalizare a acțiunilor de protest.

Reîncep protestele în țară împotriva legii salarizării

Proteste în Târgu Jiu împotriva legii salarizării.

Proteste în Vâlcea împotriva legii salarizării.

Proteste în Craiova împotriva legii salarizării.

Proteste în Mureș împotriva legii salarizării.

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical, solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Nemulțumirile sindicatelor

Sindicaliștii avertizează că forma actuală a proiectului generează diminuări salariale pentru salariații din casele teritoriale de pensii, riscă să mențină inechitățile salariale existente și să afecteze puterea de cumpărare a salariaților.

FNSSM susține necesitatea reformării sistemului de salarizare din sectorul public, dar susține că noua lege trebuie să fie construită pe principii reale de echitate, transparență și predictibilitate, astfel încât „să elimine diferențele nejustificate dintre salariații care desfășoară activități similare și să garanteze menținerea valorii reale a veniturilor în raport cu evoluția economică”.

Salariu egal pentru muncă de valoare egală

Sindicaliștii solicită introducerea unor mecanisme clare care să conducă la uniformizarea salarizării pentru funcții identice sau similare și la eliminarea diferențelor salariale generate de interpretări și aplicări neunitare ale legislației anterioare.

„Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeași muncă, aceeași responsabilitate și aceeași pregătire profesională trebuie să existe aceeași recunoaștere salarială”, se arată într-un comunicat de presă al FNSSM.

Puterea de cumpărare trebuie protejată prin lege

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii mai precizează că proiectul nu stabilește o formulă clară și obligatorie de determinare a valorii de referință utilizate la calculul salariilor din sectorul public. „În lipsa unui asemenea mecanism, salariile riscă să fie erodate constant de inflație și de creșterea costului vieții”, punctează aceștia.

De asemenea, sindicaliștii solicită ca valoarea de referință să fie actualizată anual printr-o formulă prevăzută expres în lege, fundamentată pe indicatori economici obiectivi, precum rata inflației și evoluția câștigului salarial mediu brut pe economie.

„O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze și valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referință nu este actualizată anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaților va continua să scadă”, mai transmite FNSSM.

Sistemul public de pensii are nevoie de o salarizare corectă

Sindicaliștii mai spun că funcțiile din cadrul caselor teritoriale de pensii sunt subevaluate în actualul proiect de lege, deși angajații acestora gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii.

Așadar, Federația solicită revizuirea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și execuție din sistemul public de pensii, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale, astfel încât salarizarea să reflecte în mod corect responsabilitatea, complexitatea activității și impactul social al atribuțiilor exercitate.

Nicio diminuare salarială prin noua lege

FNSSM mai atrage atenția că, în forma actuală, proiectul de lege nu garantează revenirea salariilor la nivelul aflat în plată înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare. Mai mult, analiza efectuată de federație arată că, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile rezultate din aplicarea noii legi începând cu luna ianuarie 2027 vor rămâne sub nivelul salariilor aflate în plată în luna iunie 2025.

„Apreciem că, măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente iar noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranță și predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricții bugetare conjuncturale”, se mai arată în comunicatul FNSSM.

Sindicaliștii solicită Guvernului și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul de lege înainte de adoptare și să introducă mecanisme care să asigure:

● respectarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”;

● eliminarea inechităților salariale existente;

● protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referință și în raport de inflație și creșterea câștigului salarial mediu brut nu doar în raport de PIB;

● transparență în stabilirea coeficienților și a grilelor de salarizare;

● menținerea nivelului drepturilor salariale legal dobândite;

● recunoașterea corespunzătoare a rolului și responsabilității personalului din casele teritoriale de pensii.

