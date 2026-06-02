Rusia oprește exporturile de kerosen până la sfârșitul anului, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia oprește exporturile de kerosen până la sfârșitul anului, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres
Rusia oprește exporturile de kerosen până la sfârșitul anului, după atacurile ucrainene asupra facilităţilor petroliere rusești.

Guvernul rus a interzis, pentru prima dată, exportul de combustibil pentru avioane, transmite DPA, potrivit Agerpres.

„Obiectivul deciziei este de a asigura stabilitatea pe piaţa internă de combustibil”, se arată în comunicatul de luni al autorităţilor de la Moscova. Măsura va rămâne în vigoare până în 30 noiembrie.

Cantităţile de kerosen care sunt deja la vamă sau sunt trimise pe baza acordurilor bilaterale guvernamentale sunt exceptate de la această reglementare. Realimentarea avioanelor străine la aeroporturile ruseşti va rămâne de asemenea posibilă.

Este pentru prima dată când Rusia impune astfel de restricţii asupra combustibilului pentru avioane, care vine după reglementări similare privind vânzările externe de benzină şi motorină.

Fundalul acestei măsuri îl reprezintă atacurile cu drone ucrainene asupra facilităţilor petroliere ruse. Numai în 16 mai au fost lovite 16 rafinării ruseşti, inclusiv 8 din cele 10 cele mai mari. Procesarea ţiţeiului în Rusia este acum la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 10 ani.

Șoferii iau combustibil pe cartelă

În peninsula Crimeea, ocupată de ruşi, din weekend şoferii pot realimenta doar după ce prezintă cartele de raţionalizare sau în cantităţi mici.

Interzicerea exportului de kerosen are un impact redus asupra pieţei globale, unde Rusia are o pondere de aproximativ 2%. 

Până acum principalul cumpărător era Turcia.

Pe fondul majorării semnificative a preţului kerosenului, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, companiile aeriene au răspuns prin renunţarea la unele rute, în cadrul eforturilor de a gestiona cheltuielile înainte ca situaţia să se înrăutăţească.

Experţii din industrie avertizează că vor urma alte reduceri ale numărului de zboruri dacă preţurile combustibililor rămân ridicat, în special înaintea sezonului de vară.

Întreruperea aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz a redus fluxurile de petrol, majorând preţurile, sporind costurile operaţionale pentru operatorii aerieni şi provocând temeri privind posibilul deficit de aprovizionare cu kerosen în următoarele luni.

Dacă presiunile asupra preţurile combustibililor continuă, efectele vor fi simţite direct de turişti, care vor plăti preţuri mai mari pentru biletele de avion, în timp ce este redusă disponibilitatea călătoriilor aeriene.

