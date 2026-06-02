Arina Sabalenka - Naomi Osaka, scor final  la Roland Garros. Când va juca Sorana Cârstea

Înainte de acest meci, primul de simplu feminin jucat într-o sesiune nocturnă din 2023, cele două jucătoare se întâlniseră de două ori în acest an. Sabalenka a câștigat ambele partide, la Indian Wells și apoi la Madrid.

Sabalenka va juca pentru un loc în semifinale cu cu rusoaica Diana Șnaider, cap de serie numărul 25, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală după ce a învins-o pe americanca Madison Keys, cap de serie numărul 19, în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-0.

Rezultate consemnate luni în optimile de finală ale probei feminine de simplu:

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Naomi Osaka (Japonia/N.16) 7-5, 6-3

Diana Șnaider (Rusia/N.25) - Madison Keys (SUA/N.19) 6-3, 3-6, 6-0

Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) - Anastasia Potapova (Austria/N.28) 6-4, 2-6, 7-6 (10/7)

Maja Chwalinska (Polonia) - Diane Parry (Franța) 6-3, 6-2. (Agerpres)





Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, astăzi, de la orele 11:00

Sorana Cîrstea, este pentru a doua oară, când ajunge în sferturile de finală la Openul Francez. Prima dată a fost în 2009, unde a pierdut în cele din urmă în fața Samanthei Stosur. La 36 de ani, este jucătoarea de tenis numărul 18 din lume, cel mai înalt nivel din cariera sa.

Sorana nu a pierdut niciun set la acest turneu anul acesta. Cele patru victorii ale sale au fost obținute împotriva Kseniei Efremova, Evei Lys, Solanei Sierra și Wang Xiyu.

Pentri Mirra Andreevei, cel mai bun rezultat într-un turneu de Grand Slam a fost la French Open în 2024, când a ajuns în semifinale. Are o rată de victorii de 79% la acest turneu, cea mai bună dintre cele patru turnee de Grand Slam. (Claudia Calotă)