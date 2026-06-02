€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Sport Tenis Arina Sabalenka - Naomi Osaka, scor final  la Roland Garros. Când va juca Sorana Cârstea

Arina Sabalenka - Naomi Osaka, scor final  la Roland Garros. Când va juca Sorana Cârstea

Data publicării: 02 Iun 2026
Sabalenka Arina Sabalenka. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Arina Sabalenka, liderul mondial, s-a calificat, luni seară, în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, învingând-o pe japoneza Naomi Osaka (nr. 16) în două seturi, 7-5, 6-3, informează AFP.

Înainte de acest meci, primul de simplu feminin jucat într-o sesiune nocturnă din 2023, cele două jucătoare se întâlniseră de două ori în acest an. Sabalenka a câștigat ambele partide, la Indian Wells și apoi la Madrid.

Sabalenka va juca pentru un loc în semifinale cu cu rusoaica Diana Șnaider, cap de serie numărul 25, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală după ce a învins-o pe americanca Madison Keys, cap de serie numărul 19, în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-0.

Rezultate consemnate luni în optimile de finală ale probei feminine de simplu:

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Naomi Osaka (Japonia/N.16) 7-5, 6-3
Diana Șnaider (Rusia/N.25) - Madison Keys (SUA/N.19) 6-3, 3-6, 6-0
Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) - Anastasia Potapova (Austria/N.28) 6-4, 2-6, 7-6 (10/7)
Maja Chwalinska (Polonia) - Diane Parry (Franța) 6-3, 6-2. (Agerpres)

Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, astăzi, de la orele 11:00

Sorana  Cîrstea, este pentru a doua oară, când ajunge în sferturile de finală la Openul Francez. Prima dată a fost în 2009, unde a pierdut în cele din urmă în fața Samanthei Stosur. La 36 de ani, este jucătoarea de tenis numărul 18 din lume, cel mai înalt nivel din cariera sa.

Sorana  nu a pierdut niciun set la acest turneu anul acesta. Cele patru victorii ale sale au fost obținute împotriva Kseniei Efremova, Evei Lys, Solanei Sierra și Wang Xiyu.

Pentri Mirra Andreevei, cel mai bun rezultat  într-un turneu de Grand Slam  a fost la French Open în 2024, când a ajuns în semifinale. Are o rată de victorii de 79% la acest turneu, cea mai bună dintre cele patru turnee de Grand Slam. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Bărbat trimis în judecată după ce s-a dat drept apropiat al lui Nicușor Dan pentru a obține bilete gratuite la evenimente
Publicat acum 21 minute
Claudiu Târziu: Reunificarea României cu Republica Moldova, „singura soluție” pe termen lung
Publicat acum 42 minute
SUA discută cu UE despre desfășurarea armelor nucleare în mai multe state NATO. Care sunt țările interesate
Publicat acum 50 minute
Cum a reușit un europarlamentar ECR să forțeze mâna Comisiei să facă compromisuri - Video
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Adolescent acuzat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat într-o comună din Prahova
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, audiat la DNA. Chirieac: O veste groaznică. Cumplit din toate punctele de vedere
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Horoscop 2 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 1 minut
BANCUL ZILEI: Rugăcinea
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close