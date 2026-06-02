Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani

Italia, zguduită de cel mai puternic seism din ultimii 45 de ani

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 02 Iun 2026
imagine cutremur Cutremurul a fost urmat de o replică / Foto: Inquam, de Octav Ganea
Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a zguduit în noaptea de luni spre marți regiunea Calabria, fiind resimțit în mai multe zone din sudul Italiei.

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a lovit în noaptea de luni spre marți regiunea Calabria, fiind resimțit pe o arie extinsă din sudul Italiei. Deși mișcarea tectonică a fost una puternică, autoritățile nu au înregistrat victime sau pagube materiale, în contextul adâncimii foarte mari la care s-a produs seismul.

Evenimentul s-a produs la ora 00:12, într-o noapte în care Italia se pregătea să marcheze Ziua Republicii, generând momente de panică în rândul locuitorilor din sudul țării. Zgomotul și vibrațiile au fost resimțite în Calabria, dar și în regiuni precum Campania, Basilicata, Puglia și Sicilia. Numeroși oameni au ieșit din locuințe de teama unor posibile replici, potrivit meteoweb.eu.

În ciuda intensității seismului, primele evaluări ale intervenției au arătat că situația nu a produs distrugeri. Echipele de intervenție, inclusiv pompierii, nu au identificat clădiri prăbușite și nu au raportat persoane rănite, ceea ce a confirmat că impactul la suprafață a fost limitat.

Adâncimea mare a redus efectele distrugătoare

Seismul, cu o magnitudine de 6,2, ar fi putut produce pagube semnificative dacă s-ar fi produs la adâncime. În acest caz, însă, epicentrul a fost localizat la 247,1 kilometri sub nivelul mării, în Marea Tireniană, în largul coastei de nord-vest a Calabriei.

Această profunzime a făcut ca energia eliberată să se disipeze pe măsură ce undele seismice au traversat straturi groase de rocă. Deși cutremurul a fost resimțit pe o suprafață foarte largă, intensitatea sa la nivelul solului a fost mult redusă, limitând astfel efectele asupra infrastructurii.

Autoritățile au activat mecanismele de urgență

Chiar dacă nu au existat daune raportate, Protecția Civilă italiană a activat imediat procedurile de monitorizare și a convocat unitatea națională de criză la Roma. Autoritățile au urmărit în timp real evoluția situației și posibilele efecte secundare.

În paralel, au fost efectuate verificări asupra infrastructurii critice, inclusiv rețele feroviare, drumuri și rețele electrice. Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie a fost implicat în analiza datelor seismice și în confirmarea parametrilor evenimentului.

Unul dintre cele mai puternice seisme din ultimele decenii

Potrivit datelor istorice, cutremurul este considerat cel mai puternic eveniment seismic înregistrat în sudul Italiei în ultimii aproximativ 40–45 de ani. Chiar dacă nu a avut consecințe distructive, magnitudinea sa îl plasează printre cele mai importante seisme recente din regiune.

Evenimentul readuce în atenție vulnerabilitatea seismică a Italiei, în special a regiunii Calabria, aflată într-o zonă geologică activă, la contactul dintre placa africană și placa eurasiatică. În această zonă, subducția plăcii africane generează frecvent cutremure, inclusiv la adâncimi mari.

