Federația Română de Baschet lansează FRB TV și un nou concept de identitate vizuală
Data publicării: 01 Iun 2026

Federația Română de Baschet lansează FRB TV și un nou concept de identitate vizuală
Autor: Echipa DC News

imagine cu un cos de baschet Federația Română de Baschet lansează FRB TV și un nou concept de identitate vizuală Foto: Pixabay
Federația Română de Baschet intră într-o nouă etapă de exprimare vizuală, cu noi instrumente de comunicare și cu modernizarea celor deja existente. Astăzi, 1 iunie 2026, lansăm acest nou pachet.

Canalul online FRB TV  va funcționa pe platforma YouTube, dar va oferi mai mult decât a avut federația pe această platformă. Unul dintre obiective va fi transmiterea tuturor meciurilor din ligile naționale, atât cele din Liga Națională Masculină BCR, cât și cele din Liga Națională Feminină BT, în direct și cu comentariu propriu. 

În plus, Departamentul Media al FRB va produce și conținut video propriu, de tipul reportaje, rezumate, momente cheie și declarații de la meciuri, interviuri exclusive și materiale video despre proiectele extrasportive în care este implicată Federația Română de Baschet – sociale, de incluziune, de educație. Principalul scop al acestui demers este creșterea publicului care urmărește activitățile FRB, devenind un reper pentru toată familia baschetului românesc, dar extinzându-și audiența și în afara familiei baschetului, evidențiind rolul de partener social al Federației.

Pentru creșterea atractivității produselor de comunicare ale FRB, Departamentul Media a elaborat și lansează tot astăzi un nou concept de identitate vizuală (tip brandbook) pentru proiectele sale. Unul în concordanță cu trendurile moderne, care sunt guvernate de stilul minimalist, cu linii clare și fără exces de culori. Obiectivul principal este stabilitatea și consecvența vizuală, determinante pentru construcția unui brand. Astfel, va exista o unicitate vizuală și pentru logo-urile diverselor proiecte colaterale, fonturi și layout, construind prestanța unui pilon strategic prin sumarizarea nativă a multiplelor proiecte. În timp, acest brand se va consolida si va deveni recognoscibil ca aparținând Federației Române de Baschet.

Atât publicul țintă, cât și cel favorabil comunicării FRB, va beneficia de o comunicare mult mai intensă pe canalele de social media, iar produsele vor fi adaptate diverselor platforme, cele mai consistente forme fiind disponibile pe FRB TV.

Procesul de modernizare al comunicării Federației Române de Baschet va include, la finalul acestui demers, și lansarea unei platforme online, care va înlocui actualul website frbaschet.ro, dar care va integra mult mai mult actualitatea sportivă prin produsele vizuale amintite și comunicările instituționale necesare desfășurării activității baschetbalistice din România.

Carmen Tocală, președinte FRB:  ”Investim în această dezvoltare a comunicării pentru că trebuie să ne adaptăm vremurilor și pentru că publicul s-a schimbat. Ne dorim o popularizare a baschetului și o creștere a numărului de practicanți, iar pentru aceasta trebuie să folosim instrumentele potrivite de a ajunge la ei. Avem în față modelul de comunicare și noua platformă gestionate de FIBA cu succes și vrem să facem acest pas spre o vizibilitate distinctă a Federației Române de Baschet. Totodată, suntem conștienți de necesitatea că partenerii noștri, sponsorii, au nevoie de o atenție mediatică în pas cu vremurile și care să-i răsplătească pentru eforturile lor de susținere a baschetului” .
-----------------------------------------
Federatia Romana de Baschet (FRB) a fost fondata în anul 1931 si este membru fondator al Federatiei Internationale de Baschet (FIBA) din anul 1932. FRB gestionează activitatea echipelor naționale la toate categoriile de vârstă, masculin și feminin, inclusiv baschet 3x3, organizează toate competițiile oficiale de baschet de pe teritoriul României, de la cele de top – LNBM BCR, LNBF BT, Cupa României – până la cele de copii și juniori. Misiunea FRB este succesul sportiv, dezvoltarea grassroots, organizarea de evenimente și guvernanță. 

