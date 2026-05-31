5 obiceiuri aparent inofensive care îți distrug dinții fără să-ți dai seama

Îngrijirea sănătății orale nu se rezumă la periajul zilnic, chiar dacă acesta este foarte important. Deși este foarte rezistent, smalțul dentar nu se poate regenera și poate fi afectat în timp de obiceiuri aparent inofensive, ceea ce poate duce la probleme dentare fără simptome imediate, potrivit 20minutos.es.

Uzura smalțului dentar poate duce în timp la sensibilitate, fracturi sau afecțiuni gingivale dacă nu este prevenită. Potrivit medicului dentist Eugenia Cervantes, există câteva obiceiuri comune care afectează dinții și care de foarte multe ori sunt ignorate, motiv pentru care aceasta a explicat care sunt principalele practici dăunătoare pentru sănătatea orală.

Mușcatul obiectelor este un obicei frecvent încă din copilărie, care poate afecta sănătatea dentară. Potrivit medicului Eugenia Cervantes, presiunea constantă exercitată asupra dinților poate duce la deteriorarea smalțului.

Periajul agresiv al dinților, cu presiune prea mare sau o tehnică incorectă, poate dăuna sănătății orale. În loc să curețe mai bine, acesta poate eroda smalțul dentar și poate duce la retragerea gingiilor și expunerea zonelor sensibile ale dinților.

Alte obiceiuri aparent inofensive care pot duce la sensibilitate dentară

Consumul frecvent de băuturi acide, precum sucurile de citrice, băuturile răcoritoare și energizantele, poate slăbi treptat smalțul dinților. În timp, acest obicei crește riscul de deteriorare și sensibilitate dentară.

Folosirea dinților ca unelte, pentru deschiderea ambalajelor sau ruperea diverselor obiecte, este un alt obicei dăunător. Acesta poate provoca fracturi și poate slăbi structura dinților în timp.

Nefolosirea aței dentare lasă spațiile interdentare necurățate, unde se acumulează resturi alimentare și placă bacteriană. Pentru o igienă orală completă și prevenirea cariilor și a bolii parodontale, folosirea aței dentare sau a irigatorului bucal este necesară.

De asemenea, controalele stomatologice regulate și obiceiurile sănătoase - o dietă săracă în zahăr și igienă orală corectă - sunt foarte importante pentru menținerea sănătății dentare pe termen lung. Depistarea timpurie a problemelor permite tratamente mai simple și previne complicațiile.