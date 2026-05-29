O şoferiţă de 17 ani a ajuns cu o maşină de tip B1 în albia unui pârâu

O tânără de 17 ani, care conducea un vehicul de tip B1 pe drumul naţional DN 17, a fost rănită, vineri seară, după ce a pierdut controlul direcţiei şi a ajuns în albia unui pârâu, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

"Astăzi, 29 mai, poliţiştii Compartimentului Rutier Beclean au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe Drumul Naţional 17, în Ciceu Mihăieşti. Din primele date, o tânără de 17 ani, din Uriu, în timp ce conducea un autovehicul din categoria B1 pe direcţia Dej - Bistriţa, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a ajuns în albia unui pârâu. Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătoarei auto, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", a transmis IPJ.

La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri şi un echipaj SMURD.

Victima a suferit leziuni la coloana vertebrală, a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cauzei şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, conform Agerpres.