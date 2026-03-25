Posesorii de mașini electrice și hibrid nu vor mai beneficia de parcare gratuită în București

Posesorii autoturismelor electrice și hibrid nu vor mai putea utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei.

Astfel, ar urma să se abroge hotărârile de Consiliu General nr. 706 din 2022 și nr. 140 din 2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de către posesorii autoturismelor electrice și hibrid înmatriculate în Municipiul București.

Proiectul, care va fi supus aprobării Consiliului General, ar urma să intre în vigoare la data de 1 mai.

Conform raportului de specialitate, utilizarea gratuită a parcărilor publice pentru vehicule electrice și hibrid a fost introdusă ca o măsură temporară de stimulare a mobilității sustenabile. În prezent se impune însă reevaluarea acestei politici, deoarece numărul autovehiculelor electrice și hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking.

'Această situație generează un blocaj operațional critic, cererea sub regim de gratuitate anulând practic oferta de locuri pentru restul utilizatorilor plătitori și pentru riverani. (...) Gratuitatea nelimitată a condus la utilizarea locurilor de parcare ca spații de staționare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotație a vehiculelor. Introducerea unui regim de tarifare diferențiat pe zone este singura metodă prin care se poate asigura accesul echitabil la domeniul public și eliberarea locurilor după finalizarea nevoii reale de deplasare', prevede documentul.

Pe site-ul PMB a fost supus dezbaterii publice și un al doilea proiect, conform căruia jurnaliștii nu vor mai avea acces gratuit la programele instituțiilor de cultură și nu vor mai putea utiliza gratuit parcările publice.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat pe 6 martie că intenționează să elimine toate gratuitățile pentru parcările administrate de Municipalitate, motivând că numărul mașinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Primarul a subliniat că decizia ar trebui privită ca una pragmatică, necesară pentru buna administrare a orașului și pentru echilibrarea bugetului. El a menționat că deține o mașină hibrid, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Volkswagen cheamă din nou aproape 100.000 de mașini electrice în service, din cauza problemelor la baterii

