Cum se circulă în țară. Informații Infotrafic. Două artere cu trafic intens

Astăzi, 10 aprilie, este zi liberă legală pentru Sfintele Paști, fiind Vinerea Mare. Salariații revin la program normal din 14 aprilie, bucurându-se de o minivacanță de patru zile de Paști, în 2026. În acest context, marile artere din țară au început să fie aglomerate încă de joi. Astăzi, centrul Infotrafic anunță situația traficului pe principalele artere rutiere, în contextul în care turiștii se așteaptă să stea mai multe ore, în coloană, în drumul lor spre destinațiile de vacanță.

Prin urmare, situația traficului pe principalele artere rutiere este:

A 1 București - Pitești: trafic intens la ieșirea din capitală, coloană de autovehicule în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov, pe sensul către Pitești;

A 2 București - Constanța: trafic normal;

A 3 București - Ploiești: valori de trafic ridicate între localitățile Lipia, județul Ilfov și Gherghița, județul Prahova, în direcția către Ploiești;

A 7 Ploiești - Adjud: trafic normal;

DN 1 Ploiești - Brașov: coloană de autovehicule între localitățile Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașovbu

DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu: trafic normal.

Citește și: SONDAJ DCNews: Unde vă petreceți Sfintele Paști?