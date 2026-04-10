€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Cum se circulă în țară. Informații Infotrafic. Două artere cu trafic intens
Data actualizării: 15:13 10 Apr 2026 | Data publicării: 14:32 10 Apr 2026

Cum se circulă în țară. Informații Infotrafic. Două artere cu trafic intens
Autor: Roxana Neagu

trafic masini_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos/ George Călin

Minivacanța de Paști vine cu aglomerări pe mai multe artere rutiere importante.

Astăzi, 10 aprilie, este zi liberă legală pentru Sfintele Paști, fiind Vinerea Mare. Salariații revin la program normal din 14 aprilie, bucurându-se de o minivacanță de patru zile de Paști, în 2026. În acest context, marile artere din țară au început să fie aglomerate încă de joi. Astăzi, centrul Infotrafic anunță situația traficului pe principalele artere rutiere, în contextul în care turiștii se așteaptă să stea mai multe ore, în coloană, în drumul lor spre destinațiile de vacanță. 

Prin urmare, situația traficului pe principalele artere rutiere este:

  • A 1 București - Pitești: trafic intens la ieșirea din capitală, coloană de autovehicule în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov, pe sensul către Pitești;
  • A 2 București - Constanța: trafic normal;
  • A 3 București - Ploiești: valori de trafic ridicate între localitățile Lipia, județul Ilfov și Gherghița, județul Prahova, în direcția către Ploiești;
  • A 7 Ploiești - Adjud: trafic normal;
  • DN 1 Ploiești - Brașov: coloană de autovehicule între localitățile Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașovbu
  • DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu: trafic normal.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

infotrafic
dn1
a1 bucuresti pitesti
politia romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close