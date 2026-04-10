Vinerea Mare este cea mai mare zi de doliu și cel mai solemn moment al creștinătății. Este o zi a tăcerii și a rugăciunii profunde în care credincioșii retrăiesc momentele când Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce şi a fost pus în mormânt.

Ce nu se face în Vinerea Mare

În Vinerea Mare este zi de post aspru, fără mâncare și apă. De asemenea, în Sfânta și Marea Vineri Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit să nu se oficieze nici o Liturghie, fiind zi aliturgică.

În Vinerea Mare se evită lucrările agricole, semănatul sau alte activităţi asemănătoare. Nu se coace pâine, cozonac sau alte feluri de mâncăruri complicate. Fiind o zi de mare doliu, nu trebuie să mergi la petreceri, să asculți muzică zgomotoasă sau să consumi alcool, deoarece accentul trebuie să fie pe introspecție, rugăciune, meditație la Patimile Mântuitorului. În Vinerea Mare este important să se evite conflictele, să fim iertători, pentru că este o zi a liniștii sufletești și a împăcării.

Slujba Prohodului Domnului în Vinerea Mare

Seara, la biserică se oficiază Prohodul Domnului, care este slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos. Versurile Prohodului au fost scrise de Sfântul Ioan Damaschin.

În Vinerea Mare, credincioșii trec pe sub Sfântul Epitaf care reprezintă trupul coborât de pe cruce al Mântuitorului.

Prin scoaterea Sfântului Epitaf, creștinii retrăiesc coborârea de pe Sfânta Cruce a Mântuitorului Hristos şi pregătirea Trupului Său pentru înmormântare. După cântarea Prohodului, se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, fiind o procesiune de înmormântare. Apoi, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din altarul bisericii, unde rămâne până la Înălţare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt.