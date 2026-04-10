Ce nu se face în Vinerea Mare
Data publicării: 09:59 10 Apr 2026

Ce nu se face în Vinerea Mare
Autor: Andrei Itu

iisus-hristos-vinerea-mare-paste_50892100 arhivă proprie

Creștinii ortodocși se află astăzi, 10 aprilie 2026, în Vinerea Mare, numită în popor și Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă.

Vinerea Mare este cea mai mare zi de doliu și cel mai solemn moment al creștinătății. Este o zi a tăcerii și a rugăciunii profunde în care credincioșii retrăiesc momentele când Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce şi a fost pus în mormânt. 

Ce nu se face în Vinerea Mare

În Vinerea Mare este zi de post aspru, fără mâncare și apă. De asemenea, în Sfânta și Marea Vineri Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit să nu se oficieze nici o Liturghie, fiind zi aliturgică.

În Vinerea Mare se evită lucrările agricole,  semănatul sau alte activităţi asemănătoare. Nu se coace pâine, cozonac sau alte feluri de mâncăruri complicate. Fiind o zi de mare doliu, nu trebuie să mergi la petreceri, să asculți muzică zgomotoasă sau să consumi alcool, deoarece accentul trebuie să fie pe introspecție, rugăciune, meditație la Patimile Mântuitorului. În Vinerea Mare este important să se evite conflictele, să fim iertători, pentru că este o zi a liniștii sufletești și a împăcării.

Slujba Prohodului Domnului în Vinerea Mare

Seara, la biserică se oficiază Prohodul Domnului, care este slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos. Versurile Prohodului au fost scrise de Sfântul Ioan Damaschin.

În Vinerea Mare, credincioșii trec pe sub Sfântul Epitaf care reprezintă trupul coborât de pe cruce al Mântuitorului. 

Prin scoaterea Sfântului Epitaf, creștinii retrăiesc coborârea de pe Sfânta Cruce a Mântuitorului Hristos şi pregătirea Trupului Său pentru înmormântare. După cântarea Prohodului, se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, fiind o procesiune de înmormântare. Apoi, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din altarul bisericii, unde rămâne până la Înălţare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt.

vinerea mare
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Prognoza meteo de Paști 2026. Vremea actualizată de ANM
Publicat acum 18 minute
Încă o zi liberă plătită pentru români. Proiect de lege pentru o nouă sărbătoare legală - 10 mai
Publicat acum 21 minute
Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce nu se face în Vinerea Mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 11 ore si 9 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
