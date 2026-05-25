Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul al doilea de la Roland Garrros 2026

Sorana Cîrstea, numărul 18 mondial, va juca în turul al doilea de la Roland Garros 2026 contra Evei Lys, din Germania, aflată pe locul 81 mondial.

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros 2026 după ce a învins-o pe Ksenia Efremova

Sorana Cîrstea a învins-o pe tânăra jucătoare franceză Ksenia Efremova (17 ani), cu 6-3, 6-1, duminică seara, la Paris, în primul tur al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros.

Eksenia Evremova ocupă locul 625 în lume și a fost beneficiara unui wild card.

Sorana Cîrstea este pentru a 17-a oară pe tabloul principal de la Roland Garros, unde a jucat 33 de meciuri, învingând în 17 dintre ele.

Sorana Cîrstea vs. Eva Lys, la Roland Garros 2026



Eva Lys a învins-o clar, scor 6-3, 6-0, pe jucătoarea din Croația Petra Marcinko, ocupanta locului 51 în topul WTA de simplu. Meciul a durat doar 67 de minute. Sorana Cîrstea și Eva Lys s-au întâlnit de două ori în circuitul mondial, scorul fiind 1-1.

Lys a câștigat la turneul de la Cluj-Napoca în 2023, scor 6-3, 6-3, iar Sorana Cîrstea la Australian Open 2026, scor 4-6, 6-4, 6-3. Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 130.000 de euro și 70 de puncte în ierarhia WTA de simplu.