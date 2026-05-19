DCNews Sport Caz șocant Capitală: Un antrenor de box a violat 3 ani la rând o elevă
Data publicării: 19 Mai 2026

Caz șocant Capitală: Un antrenor de box a violat 3 ani la rând o elevă
Autor: Doinița Manic

imagine ring box Agresiunile ar fi început de pe vremea când fata avea 14 ani. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
Un antrenor de box din Capitală, suspectat de agresiune sexuală împotriva unei eleve, a fost reţinut de polițiști.

Un antrenor de box din Capitală, în vârstă de 49 de ani, bănuit că a violat ani la rând o elevă, a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecţie provizoriu.

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres, că bărbatul ar fi abuzat o elevă de la clubul unde antrena, încă de când fata avea 14 ani.

Oamenii legii au fost alertați acum 2 zile

Poliţiştii Capitalei - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare marţi un mandat de percheziţie domiciliară într-un dosar ce vizează infracţiunile de viol asupra unui minor, agresiune sexuală şi lovire sau alte violenţe, toate în formă continuată.

Sesizarea iniţială a fost făcută pe 17 mai, prin apel 112, când Secţia 19 Poliţie a fost informată că o minoră de 17 ani ar fi fost victima unor abuzuri repetate, comise de un bărbat de 49 de ani, pe parcursul mai multor ani.

Pe numele antrenorului fusese e mis un ordin de protecţie provizoriu

Poliţiştii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecţie provizoriu, care includea obligativitatea montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. Acesta ar fi refuzat însă punerea în aplicare a măsurii.

"Faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu", precizează Poliţia.

Sala de box în care se petreceau ororile se află în Sectorul 5 al Capitalei

Faptele de viol sunt cercetate de Serviciul Agresiuni Sexuale, iar în urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că, în perioada septembrie 2023 - aprilie 2026, bărbatul, în prezent în vârstă de 49 de ani, antrenor sportiv, profitând de imposibilitatea unei minore de a-şi exprima voinţa, ar fi întreţinut de mai multe ori, raporturi sexuale cu aceasta, prin constrângere, în incinta unei săli de antrenament din Sectorul 5, precum şi la alte adrese.

Totodată, în perioada septembrie 2023 - aprilie 2026, bărbatul ar fi lovit-o pe fată, în mod repetat.

Cercetările sunt continuate acum de către Secţia 19 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

"Cu privire la săvârşirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată şi lovire sau alte violenţe, în formă continuată, cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5", precizează Poliţia. 

