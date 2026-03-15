DCNews Sport Războiul din Orientul Mijlociu amână Marele Premiu Moto GP din Qatar. Schimbări și în programul F1
Data publicării: 11:49 15 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

moto gp Moto GP. Sursa foto: Agerpres

Marele Premiu al Qatarului, programat pentru luna viitoare, a fost amânat din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu, a anunțat forul de conducere al Moto GP.

Marele Premiu al Qatarului, programat pentru 10-12 aprilie, a fost reprogramat pentru noiembrie, pe fondul războiului declanșat de SUA și Israel în Iran.

Circuitul Internațional Lusail urma să găzduiască a patra etapă a campionatului din 2026 între 10 și 12 aprilie, dar acum a fost reprogramată pentru 8 noiembrie, au declarat organizatorii într-un comunicat.

„MotoGP confirmă că Marele Premiu al Qatarului, programat inițial pentru aprilie, a fost amânat pentru 8 noiembrie din cauza situației geopolitice actuale din Orientul Mijlociu”, a declarat MotoGP duminică.

„În urma unei planificări ample a scenariilor și a unei analize a calendarului, data revizuită a fost aleasă pentru a asigura o perturbare minimă a programului general MotoGP”, se mai arată în comunicat, potrivit Al Jazeera.

Mai multe schimbări în calendarul competiției

Marele Premiu al Portugaliei va avea loc acum pe 22 noiembrie, iar finala sezonului de la Valencia se va muta pe 29 noiembrie, au adăugat organizatorii.

Marco Bezzecchi de la Aprilia conduce campionatul după prima etapă din Thailanda. Următoarele două curse vor avea loc în Brazilia (20-22 martie) și Statele Unite (27-29 martie).

Formula 1 și organismul său de conducere, FIA, au declarat, duminică, faptul că cursele Marelui Premiu din Bahrain și Arabia Saudită nu vor avea loc în aprilie din cauza preocupărilor legate de siguranță, pe fondul conflictului din Iran.

Ambele țări au fost afectate în timpul atacurilor de represalii ale Iranului, după ce SUA și Israelul au lansat un val de atacuri asupra Iranului.

Anunțul a fost făcut la Shanghai, înainte de Marele Premiu al Chinei.

„Din cauza situației actuale din regiunea Orientului Mijlociu, Marele Premiu al Bahrainului și al Arabiei Saudite nu va avea loc în aprilie”, a declarat F1. „Deși au fost luate în considerare mai multe alternative, s-a decis în cele din urmă că nu se vor face înlocuiri în aprilie”, se arată în comunicat.

