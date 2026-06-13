CM2026. SUA a câştigat categoric contra Paraguay, Bosnia şi Canada au remizat. Golgheterul Ligii 1 a marcat

Sursa: Agerpres

Iată rezultatele celei de-a doua zile a Campionatului Mondial 2026. SUA, una dintre cele trei ţări gazdă, a câştigat primul meci în acest turneu final contra celor din Paraguay.

Selecţionata Statelor Unite a învins echipa Paraguayului cu scorul de 4-1 (3-0), vineri, pe Los Angeles Stadium, în primul său meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic şi Canada.

Americanii au câştigat fără emoţii, prin golurile marcate de Damian Bobadilla (autogol, 7), Folarin Balogun (23, 45+5), Giovanni Reyna (90+8), respectiv Mauricio (73).

Soarta meciului a fost tranşată încă din prima repriză, încheiată de gazde cu un scor de forfait, în faţa unei echipe fără reacţie.

Balogun (3) a dat semnalul forcingului american, dar portarul Gill a reţinut mingea.

Team USA a deschis scorul prin autogolul lui Bobadilla (7), care a deviat în propria poartă mingea trimisă în faţa porţii de McKennie, după o pătrundere a lui Pulisic în flancul stâng.

Gazdele s-au desprins prin golul lui Balogun (23), care a reluat de la 11 metri centrarea lui Pulisic.

Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a continuată să conducă jocul, dar Richards (37) a trimis milimetric pe lângă poartă cu capul, iar portarul Gill (43) a blocat şutul lui Tillman din câţiva metri.

Balogun a reuşit dubla chiar înainte de pauză (45+5), după ce atacantul lui AS Monaco a fost lansat de Tillman şi a trecut uşor de Alderete şi Gustavo Gomez, marcând cu un şut la vinclu.

Sud-americanii au fost mai atenţi în repriza secundă, dar nord-americanii au păstrat iniţiativa, chiar dacă nu au mai reuşit să îşi creeze ocazii.

Oaspeţii au înscris golul de onoare prin rezerva Mauricio (73), lansat bine în careu de Enciso.

Naţionala SUA a căutat şi golul al patrulea, iar Tillman (75), Weah (77) şi Pepi (89) au foarte aproape de a-l reuşit. În ultimele secunde ale partidei, Reyna a reuşit un gol superb (90+8), un şut la colţ cu exteriorul din marginea careului.

În min. 53, la sesizarea arbitrajului video, olandezul Makkelie i-a acordat un cartonaş galben lui Almiron pentru simulare, după ce iniţial i-l arătase americanului Ream pentru fault.

La 38 de ani, 8 luni şi 7 zile, căpitanul echipei SUA, Tim Ream, a devenit cel mai vârstnic jucător care evoluează pentru selecţionata Stars and Stripes la Cupa Mondială, devansându-l pe Fernando Clavijo (1994), scrie Agerpres.

Canada - Bosnia 1-1. Golgheterul Ligii 1 a marcat

Selecţionatele Canadei şi Bosniei-Herţegovina au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), vineri, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal găzduite de Canada, Statele Unite şi Mexic, în care echipei balcanice a fost marcat de Jovo Lukic (Universitatea Cluj).

Fosta adversară a României în preliminarii a deschis scorul prin Lukic (21), canadienii egalând prin Cyle Larin (78), care a adus un rezultat istoric, primul punct al echipei sale la o Cupă Mondială.

Bosniacii au început meciul mai curajos şi au avut o primă ocazie bună în min. 3, când Memic a şutat de la 12 metri peste poartă. Lukic, golgheterul Superligii, s-a remarcat cu două lovituri de cap (5, 13), fără emoţii pentru Crepeau.

În min. 17, Jonathan David a ratat o mare ocazie pentru gazde, şutând de la 12 metri central, însă pe direcţia lui Vasilj.

Oaspeţii au marcat în min. 21, prin Lukic, care a reluat în poartă cu capul mingea prelungită de Kolasinac, la cornerul executat de Basic. Pentru atacantul Universităţii Cluj, care a jucat 61 de minute în acest meci, a fost primul gol marcat în tricoul echipei naţionale.

Canadienii au avut şansa egalării până la pauză, dar Oluwaseyi (32), rămas singur cu Vasilj, a şutat imprecis de la 12 metri.

Echipa antrenată de Jesse Marsch a trecut din nou pe lângă egalare în debutul reprizei secunde, când Laryea (53) a rămas singur în colţul careului mic, a trimis spre poartă, dar Kolasinac a respins salvator în transversală.

Bosnia a fost aproape de a tranşa soarta meciului un minut mai târziu (54), dar portarul Crepeau a fost providenţial faţă în faţă cu atacantul Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).

Katic (66) a salvat un nou gol, respingând de pe linia porţii, la mingea expediată cu capul de Oluwaseyi (66).

În min. 79, Larin a şutat de la 14 metri, după ce fusese angajat în careu de Promise David, o contribuţie având şi devierea lui Katic. Larin a marcat a 31-lea său gol la naţională la doar două minute pe la intrarea pe gazon.

Canadienii au avut şansa de a obţine victoria (90+6), dar Larin a fost blocat de Muharemovic la 6 metri de poartă.

Reds pierduseră până acum toate cele şase meciuri jucate la Cupa Mondială, trei în 1986 şi trei în 2022.

Bosnia a remizat în ultimele sale şase meciuri, incluzând aici şi victoriile obţinute la loviturile de departajare cu Ţara Galilor şi Italia, în barajul de calificare la CM 2026.