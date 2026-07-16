Universitatea Cluj - Dinamo Kiev, Turul II Europa League, rezultat final. Meci terminat la penalty-uri

Cristiano Bergodi, U Cluj. Sursa: Agerpres

Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev din turul II preliminar al Europa League. Ambele meciuri s-au terminat 0-0, iar calificarea ucrainenilor a fost decisă la penalty-uri.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev, care s-a impus cu 4-2 la loviturile de departajare, joi seara, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, în manşa secundă a primului tur preliminar, în care scorul a fost egal, 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Cele două echipe nu au reuşit să marcheze niciun gol în 210 minute (a fost 0-0 şi în prima manşă), astfel că diferenţa s-a făcut la loviturile de departajare, Universitatea pierzând a treia sesiune din ultimele două luni, după finala Cupei României şi Supercupa României.

Dan Nistor şi Ovidiu Bic au transformat pentru şepcile roşii, în timp ce Dorin Codrea şi Alexandru Chipciu au ratat. Ucrainenii au înscris toate loviturile executate, prin Andrii Iarmolenko, Volodimir Brajko, Matvii Ponomarenko şi Justin Lonwijk.

Dinamo Kiev a dominat autoritar jocul în prima repriză, în care Universitatea nu a avut nicio oportunitate. Ucrainenii au marcat şi de două ori, prin Pihalionok (16) şi Voloşin (21), dar ambele au fost anulate pentru ofsaid.

În min. 5, Ponomarenko a reluat mingea din 5 metri, portarul cipriot Michael a respins, dar Reduşko a luftat din câţiva metri. Şaparenko (30) a tras peste poartă de la 14 metri. Ponomarenko (32) a trimis în bara transversală după un corner executat de Şaparenko.

Pihalionok (35, 41) a avut două şuturi bune, dar Neofytos Michael a intervenit bine de fiecare dată.

În repriza secundă, U a reuşit să echilibreze în mare măsură jocul şi şi-a creat câteva ocazii bune de gol.

Dinamo Kiev a fost periculoasă prin Voloşin (50), Reduşko (62) şi Ponomarenko (65), dar cea mai mare şansă de gol a avut-o Chipciu (72), cu un şut de la 28 de metri, respins de Neşceret de la vinclu.

Drammeh (75) a trimis slab de la 11 metri şi Neşceret a reţinut/

Deţinătoarea Cupei Ucrainei a mai fost aproape de gol prin Voloşin (78), Ponomarenko (81) şi Ogundana (90+4).

În prelungiri, cele două echipe nu au reuşit să îşi creeze ocazii mari, cu o excepţie, o acţiune a lui Chipciu (115), încheiată cu un şut din marginea careului, prins de Neşceret.

U Cluj o va înfrunta pe Brann Bergen în turul II preliminar din Conference League. Aceştia au în palmares 3 titluri de campioni ai Norvegiei şi 7 Cupe. În plan european cel mai bun rezultat notabil rămâne sfertul de finală din Cupa Cupelor

Norvegienii au un lot care valorează 27 de milioane de euro, cu șapte milioane de euro mai mult decât cel al ardelenilor, conform transfermarkt.com.

Reacţia presei din Ucraina după meci

”Nu au marcat din jocul deschis. Dinamo a învins Universitatea doar la loviturile de departajare. Jucătorii Kievului au ajuns cu greu în runda următoare a calificărilor Europa League”, conform Sport.ua.

”Abia, la limită: Dinamo nu a reușit să marcheze împotriva echipei române și a avansat în UEFA Europa League doar la loviturile de departajare.După 180 de minute, Dinamo a avut 40 de șuturi pe poarta Universității și a marcat 0 goluri”, au scris cei de la Tribuna.

”Dinamo a avansat în runda a doua a preliminariilor UEFA Europa League după loviturile de departajare împotriva Universității. Nescheret a parat o lovitură de pedeapsă”, arată Sport24.ua.