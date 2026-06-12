Jose Mourinho este noul antrenor al echipei Real Madrid

Foto: Agerpres / Jose Mourinho

Jose Mourinho a semnat un contract pe trei ani cu Real Madrid.

Portughezul Jose Mourinho a fost numit în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, cu care a semnat valabil pentru următoarele trei sezoane, până în iunie 2029, a anunţat joi seara clubul din capitala Spaniei, citat de AFP.

În vârstă de 63 de ani, Mourinho a mai antrenat-o pe Real între 2011 şi 2013. El îl înlocuieşte la gruparea madrilenă pe spaniolul Alvaro Arbeloa, care fusese instalat în funcţie în ianuarie, după concedierea compatriotului său Xabi Alonso, la opt luni de la sosiera sa pe Bernabeu.

Real Madrid a precizat, într-un comunicat, că Jose Mourinho îşi va începe activitatea pe 13 iulie.

Tehnicianul lusitan are în palmares două Ligi ale Campionilor, cucerite în 2004, cu FC Porto, şi în 2010, cu Inter Milano (când l-a avut ca jucător pe românul Cristian Chivu, actualul antrenor al milanezilor), precum şi mai multe titluri naţionale, fiind dublu campion al Portugaliei cu FC Porto, triplu campion în Premier League cu Chelsea Londra şi dublu campion în Serie A cu Inter.

În prima sa perioadă petrecută la Real Madrid, Mourinho a câştigat o Cupă a Spaniei, în 2011, şi un titlu în La Liga, în 2012.

Florentino Perez, reales duminică în funcţia de preşedinte al clubului madrilen, anunţase că Jose Mourinho este prioritatea sa pentru banca tehnică, dacă va obţine un nou mandat. Pentru a-şi asigura serviciile lusitanului, Perez a trecut să plătească 15 milioane de euro clubului Benfica Lisabona, cu care Mourinho se afla sub contract.