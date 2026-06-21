Și-a revenit Spania: Furia roja a făcut spectacol la Mondiale împotriva Arabiei Saudite

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Spaniei a învins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 4-0 (3-0), duminică, pe Atlanta Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Spania a trecut peste meciul cu Capul Verde (0-0), câştigând fără drept de apel în faţa şoimilor verzi, prin golurile marcate de Lamine Yamal (10), Mikel Oyarzabal (21, 24) şi autogolul lui Hassan Altambakti (49).

Ibericii au controlat autoritar jocul şi au marcat de trei ori în prima jumătate de oră. Oyarzabal a trimis la bara a doua şi Yamal a reluat la colţ. Oyarzabal (21) a dublat scorul cu reluare din apropiere, după şutul ratat al lui Olmo. Oyarzabal (24) a reuşit dubla după recentrarea lui Olmo.

Oyarzabal a fost foarte aproape de hat-trick (36), dar a trimis mingea în bară după o greşeală a portarului Alowais.

Campioana Europei a mai avut ocazii bune de gol prin Olmo (8), Pedro Porro (10), Oyarzabal (17, 42), Yamal (36).

La Roja a marcat din nou imediat după pauză, când Cucurella (49) a reluat din voleu de la 6 metri, portarul a respins în Hassan Altambakti din care mingea a intrat în poartă.

Spania a ridicat apoi piciorul de pe acceleraţie, chiar dacă a mai avut avut şanse de gol, prin Pedro Porr (53), Ferran Torres (65), chiar şi un gol anulat pentru ofsaid de arbitrajul video (Ferran Torres - 90+2), menajându-şi piesele grele pentru ultimul meci din grupă, cu Uruguayul, pe 27 iunie, decisiv pentru câştigarea grupei.

Saudiţii, care veneau după o remiză cu Uruguayul (1-1), au avut o singură oportunitate la poarta lui Unai Simon, dar goalkeeper-ul lui Athletic Bilbao a apărat şutul trimis de Alhamddan din afara careului (81).

Echipa antrenată de Georgios Donis va juca în ultimul meci din grupă contra Capului Verde (27 iunie) şi are nevoie de victorie pentru a avea şanse de a continua competiţia.

Spania şi Arabia Saudită s-au întâlnit şi la Cupa Mondială din 2006, când europenii s-au impus cu 1-0 în faza grupelor.

Succesul de duminică se înscrie între cele mai mari scoruri reuşite de Spania la Cupa Mondială, la egalitate cu victoria contra Ucrainei din 2006 (4-0), dar devansată de 7-0 cu Costa Rica (2002), 6-1 cu Bulgaria (1998) sau cu cu Danemarca (1986).

Spania - Arabia Saudită 4-0 (3-0)

Au marcat: Lamine Yamal (10), Mikel Oyarzabal (21, 24), Hassan Altambakti (49, autogol).

Atlanta, Atlanta Stadium: 68.239 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H