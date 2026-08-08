Cristi Chivu, supărat după ce s-a întâmplat în Inter - Juventus: "Nu mi-a plăcut deloc!"

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Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-1, rivala Juventus Torino, într-un meci amical disputat în Australia. Însă tehnicianul român a avut o mare nemulțumire față de "nerazzurri", mai ales în repriza a doua.

Echipa Inter Milano, campioana en titre a Italiei, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins la limită, cu scorul de 2-1, Juventus Torino, într-un meci amical pe care cele două echipe rivale din Serie A disputat pe Optus Stadium din Perth (Australia), în contextul pregătirilor pentru noul sezon, transmite EFE.

Inter Milano a deschis scorul în prima repriză, prin Federico Dimarco (20), iar apoi şi-a dublat avantajul după pauză, prin Andy Diouf (62), înainte ca Juve să reducă din scor în finalul jocului, prin Francisco Concecao (85).

Echipa lui Chivu rămâne neînvinsă în această vară, după ce a remizat anterior cu AC Milan (1-1) şi a obţinut victorii în faţa echipelor SC Karlsruher SC (2-1) şi Manchester City (3-1 la lovituri de departajare).

Cristi Chivu, nemulțumit de jocul lui Inter din repriza a doua

La interviul de după Inter - Juventus, Cristi Chivu a recunoscut că a fost total nemulțumit de repriza a doua a partidei de sâmbătă.

"Mereu putem face mai bine. Cantonamentul s-a încheiat în cel mai bun mod posibil, fără accidentări și aș spune și cu o evoluție bună.

Dacă este Inter pregătită? Încă nu. Ne lipsește condiția fizică, mai trebuie să ne antrenăm până la strălucire. Vorbesc despre a doua repriză, care nu mi-a plăcut deloc. Am cedat terenul și am fost driblați de multe ori.

Juventus este o echipă bună, bine antrenată. Meciurile de pregătire contează doar puțin. Juventus are jucători de calitate, este o echipă puternică, va avea un cuvânt de spus sezonul ăsta.

Nu vreau să vorbesc despre ierarhii, știți că pentru mine nu există titulari. Toată lumea are oportunitatea să contribuie la cauza noastră", a declarat Cristi Chivu, citat de presa italiană.

Cu cine va juca Inter ultimul amical din presezon

Gruparea "nerazzurra" va juca ultimul său amical din presezon pe 15 august, împotriva formaţiei spaniole Betis Sevilla, pe stadionul San Nicola din Bari (Italia).

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