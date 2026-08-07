Infantino, sub presiune după scandalul FIFA: Nu are nicio intenție să demisioneze

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

Președintele FIFA, Gianni Infantino, este tot mai contestat după scandalul privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, însă acesta nu intenționează să demisioneze.

Fostul preşedinte al comisiei de etică a FIFA, Hans-Joachim Eckert, se aşteaptă la o formă de rezistenţă continuă din partea preşedintelui forului mondial al fotbalului, Gianni Infantino, pe fondul crizei sale de conducere, scrie DPA.

Aceasta este o ameninţare. Atacul este cea mai bună formă de apărare, aşa a fost dintotdeauna. El a spus direct că atacurile în cadrul FIFA sau adresate FIFA din exterior vor fi pedepsite. El vrea să minimalizeze chestiunea, el nu vrea ca FIFA să fie văzută într-o lumină proastă, a spus Eckert, vineri, pentru DPA.

Infantino a fost atacat după ce a dezvăluit săptămâna trecută planurile în valoare de miliarde de dolari pentru a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privaţi.

După proteste majore, inclusiv ameninţarea din partea UEFA de a boicota Cupa Mondială, şeful FIFA a retras propunerea.

Infantino nu are nicio intenţie să demisioneze

Alte federaţii naţionale şi confederaţii au respins de asemenea planurile respective, iar preşedintele federaţiei iordaniene de fotbal, prinţul Ali Bin Al Hussein, a spus marţi că cei din federaţia iordaniană au fost şantajaţi atunci când reponsabili din FIFA le-au transmis că vor primii banii datoraţi doar dacă îl vor vota pe Infantino la alegerile de anul viitor.

În ciuda presiunii imense, Infantino nu are nicio intenţie să demisioneze.

Acest comportament este tipic acelor oameni care deţin de asemenea poziţii de rang înalt în companii. El nu este diferit de restul, el luptă să îşi păstreze acest post. El face foarte mulţi bani din acest post şi vrea să-l păstreze, a explicat Eckert.

Deci este complet normal pentru el să se răzgândească şi să spună: 'Haideţi, doar să ne cerem scuze'. Mă îndoiesc că cei din comunitatea FIFA vor fi de acord cu acest lucru, totuşi, a mai spus fostul oficial din cadrul forului mondial.

Eckert a condus camera de judecată a Comisiei de Etică a FIFA în perioada 2012-2017.

Mandatul său a inclus luarea deciziilor de suspendare pe termen lung a preşedintelui de atunci al FIFA, Sepp Blatter, şi a preşedintelui UEFA, Michel Platini, conform Agerpres.

În timp ce Europa îi întoarce spatele, Africa îl susține pe Gianni Infantino la șefia FIFA

În timp ce mai multe confederații și-au pierdut încrederea în Gianni Infantino, liderii fotbalului african îi transmit un mesaj de susținere.

Principalii responsabili ai fotbalului african au transmis mesaje de susţinere pentru preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care caută susţinere la cei 54 de membri de pe continent pentru a-şi păstra funcţia din fruntea forului mondial al fotbalului, relatează Reuters.

Cinci dintre cei mai influenţi lideri ai fotbalului african au dat declaraţii în care-şi exprimă sprijinul pentru Infantino, felicitând totodată decizia acestuia de a renunţa la planul controversat de a vinde participaţii către investitori privaţi într-o companie dedicată Cupei Mondiale.

Mesajele acestora vin înaintea unei întâlniri a Comitetului Executiv al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), joi, la care aceştia vor discuta asupra planului abandonat de a strânge 4,2 miliarde de dolari dintr-un nou organism dedicat drepturilor comerciale.

CAF şi-a păstrat poziţia, oferindu-i lui Infantino speranţa că poate conta pe sprijinul său

În timp ce Asia, Europa şi CONCACAF, care reprezintă interesele Americii de Nord şi Centrale şi zonei Caraibelor, au spus în cursul acestui weekend că şi-au pierdut încrederea în conducerea lui Infantino, CAF şi-a păstrat poziţia, oferindu-i lui Infantino speranţa că poate conta pe sprijinul său prin numărul mare de membri în perspectiva alegerilor din luna martie a anului viitor pentru preşedinţia FIFA.

CAF a dat publicităţii miercuri o declaraţie în care a menţionat că va analiza propunerea lui Infantino privind FIFA Forward Enterprise, pe care el a abandonat-o vineri pe fondul presiunii intense exercitate în spaţiul public.

De asemenea, pe agenda reuniunii CAF mai este un subiect de discutat însă nu există nicio garanţie că organismul de conducere a fotbalului african va lua vreo poziţie în ceea ce priveşte viitorul lui Gianni Infantino.

Membrii principali ai Comitetului Executiv au anunţat că îl susţin pe Infantino, inclusiv vicepreşedintele CAF, marocanul Fouzi Lekjaa, şi colegii din Consiliul FIFA - Hany Abo Rida (Egipt), Hamidou Djibrilla (Nigeria) şi Ahmed Yhaya (Mauritania).

O altă declaraţie de susţinere a fost emisă de Veron Mosengo-Omba, ales recent preşedinte al federaţiei de fotbal din RD Congo şi fost secretar general al CAF, care a studiat în Elveţia alături de Infantino.

Statele africane l-au ajutat pe Infantino să fie ales în 2016 după promisiunile acestuia de a dubla sumele acordate federaţiilor membre pentru programe de dezvoltare.

Multe dintre federaţiile africane depind de finanţarea de la FIFA pentru a putea concura.

Problema noastră este cum obţinem banii. În prezent, nu avem sponsori. Deci cum vom concura? Cele mai bogate naţiuni îşi pot pregăti jucătorii, pot să aibă infrastructură şi echipament, deci nu este o coincidenţă că aceste ţări obţin apoi rezultate. Majoritatea ţărilor europene nu au aceste probleme, a spus Ali Athouman, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Comore.

Guvernul nostru nu poate să se asigure că are suficiente rezerve medicale în spitale şi în acelaşi timp să se îngrijească de fotbal. Malawi are nevoie de bani. Malawi are nevoie de stadioane, a spus Fleetwood Haya, preşedintele Federaţiei din Malawi.

Finanţarea de bază a FIFA asigură fiecăreia dintre cele 211 de federaţii membre o sumă de 8 milioane de dolari la un ciclu de patru ani, iar în plus CAF oferă un o sumă printr-un grant anual membrilor săi.

Preşedintele CAF, Patrice Motsepe, şi-a exprimat sprijinul pentru Infantino înaintea izbucnirii scandalului de vânzare a unei cote de participaţie din drepturile comerciale ale viitoarei Cupa Mondială.

Eu personal îl susţin pe Gianni Infantino. El nu este doar un bun prieten. Este un prieten loial al Africii. Eu am venit dintr-un mediu în care pe oamenii care ţi-au fost loiali nu îi loveşti pe la spate niciodată, a explicat Motsepe.

UEFA lua în calcul un proces împotriva FIFA

UEFA a informat oficial FIFA că avea în vedere în mod activ iniţierea unor acţiuni legale cu privire la planul Federaţiei internaţionale de fotbal de a crea filiala FIFA Forward Enterprise (FFE), deschisă capitalului privat pentru a-şi comercializa competiţiile, şi a solicitat ca FIFA să păstreze toate documentele aferente, informează EFE.

Comunicarea, adresată lui Infantino şi datată 31 iulie, la care EFE a avut acces, făcea referire la intenţia UEFA de a raporta iniţiativa autorităţilor de reglementare sau de a iniţia proceduri de arbitraj împotriva proiectului, care a fost anunţat pe 28 iulie, dar abandonat de FIFA din cauza protestelor publice.

Documentul îi solicita lui Infantino şi FIFA să ia măsuri imediate pentru a păstra toată documentaţia legată de proiect, fie stocată fizic sau electronic, aflată în posesia organizaţiei, şi cere, totodată, ca FIFA să suspende distrugerea acesteia, avertizând asupra potenţialelor consecinţe.

Opoziţie fermă

Printre materialele pe care UEFA solicită să fie păstrate se numără documente legate de plan, comunicarea sa, mecanismul de plată pentru asociaţiile naţionale, termenul limită de acceptare de 19 septembrie şi comunicările cu membrii Consiliului FIFA pe această temă.

De asemenea, se referă la păstrarea documentaţiei care ar putea fi deţinute, printre alţii, de mai mulţi angajaţi ai FIFA, inclusiv de directorul său operaţional, Kevin Lamour, care pe 31 iulie a denunţat că administraţia organizaţiei a fost indusă în eroare de iniţiativa de a deschide Cupa Mondială investitorilor privaţi, afirmând că este un proiect al unui singur om şi că, în opinia sa, nu ar trebui să continue.

UEFA îşi reiterează opoziţia fermă faţă de ideea FIFA, considerând-o incompatibilă cu buna guvernanţă a fotbalului şi consideră iniţierea procedurilor rezonabilă, având în vedere opoziţia altor confederaţii, a asociaţiilor membre FIFA şi a părţilor interesate din fotbal.

Opoziţia confederaţiilor precum UEFA (Europa), AFC (Asia) şi CONCACAF (America de Nord, America Centrală şi Caraibe) a fost decisivă în abandonarea iniţiativei de către FIFA, la trei zile după confirmarea oficială a proiectului. "A creat diviziuni de o asemenea natură încât, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai serveşte obiectivului stabilit iniţial", a declarat Infantino când a anunţat retragerea proiectului, conform Agerpres.

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