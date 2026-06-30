FCSB s-a despărțit de fundașul Vlad Chiricheș

FCSB a anunțat oficial, marți, despărțirea de fundașul Vlad Chiricheș, al cărui contract scadent în această vară nu a mai fost prelungit.

”Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a unuia dintre jucătorii de talie internațională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului. Numitorul comun a două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor trei Supercupe ale României obținute alături de noi, dar, mai ales, grație golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluțiile de excepție din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Națională, la aceeași poartă la care făcea minuni contra multiplei campioane a Olandei”, notează FCSB pe pagina oficială de Facebook.

”Un exemplu de profesionalism și devotament, fostul căpitan al echipei naționale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european și va avea parte întotdeauna de respectul și aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roș-albastră. Mulțumim pentru tot, Vlad Chiricheș”, se mai arată pe site-ul de socializare citat.

Ajuns la 36 de ani, Vlad Chiricheș, nu a luat încă o decizie privind retragerea din activitate. În cariera sa de până acum a evoluat la formațiile Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, Steaua, Tottenham, Napoli, Sassuolo, Cremonese și FCSB.

FCSB s-a mai despărțit în actuala pauză competițională de mijlocașul Darius Olaru, portarul Lukas Zima, fundașul Ionuț Cercel, mijlocașul Baba Alhassan, fundașul David Kiki, atacantul Mamadou Thiam și fundașul Daniel Graovac, potrivit Agerpres.



